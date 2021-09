Rob en Silene Fredriksz uit Rotterdam-Ommoord spreken tijdens MH17-proces: 'Ons leven is verwoest'

"Dit was voor mij heel confronterend en sneed door mijn ziel toen ik het zag", vertelt moeder Silene. Ze kreeg het van de onderzoekers van de vliegramp die op het stukje stof het DNA van haar schoondochter hadden gevonden. "Dit is alles dat er van mijn schoondochter over is."

Het stukje verbrande blouse van Daisy | Foto: Rijnmond

Op 17 juli 2014 werd het vliegtuig MH17 boven Oekraïne uit de lucht geschoten door een buk-raket. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Een vuistdik rapport reconstrueert met overtuigend bewijs dat de aanval op het passagiersvliegtuig in opdracht van Rusland heeft plaatsgevonden. Zeven jaar na de ramp ontkent Rusland nog altijd in alle toonaarden. Vier verdachten, drie Russen en een Oekraïner, worden vervolgd maar zijn niet bij het proces aanwezig.

Ondanks het gelieg en gedraai van de verantwoordelijken, is het voor nabestaanden belangrijk hun verhaal te kunnen doen. Vader Rob wil vertellen hoe groot het verdriet is, elke dag nog. "Ons leven is verwoest. Ze gaan met vakantie, ze vliegen een oorlog binnen en alles is weg", vertelt hij.

Dat er geen toekomst meer is, maakt een herinnering op de dag van vertrek duidelijk. "Ik hoor hem nog tegen me zeggen: 'Pa, als ik terugkom, help je me dan met een huisje?' Tuurlijk jongen, ik ben je vader", antwoordt Rob zijn zoon.

Treffende woorden: ze weten dat we weten dat ze liegen

De nabestaande die afgelopen maandag als eerste het woord kreeg tijdens het MH17-proces, citeerde in het Russisch uit een bekend Russisch boek: "Ze liegen, ze weten dat ze liegen, en ze weten dat wij weten dat ze liegen."

Silene en Rob vinden het treffende woorden voor het gedraai en gelieg. Het is frustrerend dat nog steeds niemand zijn verantwoordelijkheid durft te nemen. "Iemand die sorry zegt. Dat zou al zoveel schelen", zegt Silene. "Dat gelieg en het strooien met nepnieuws, dat is moordend", zegt Rob.

In de rechtszaal en online vanuit huis volgen ze het MH17-proces op de voet en luisteren ze naar de verklaringen van alle andere nabestaanden. "Het maakt duidelijk wat een groot leed ons is aangedaan en wat dat nog steeds dagelijks met ons doet", zegt Silene. Ook al zijn de verdachten niet aanwezig, ze kunnen het wel horen.

Iedere dag gaat slaapkamerdeur open

Silene en Rob houden de slaapkamer van hun zoon en schoondochter, ook zeven jaar na de ramp, nog altijd zoals die was op de dag van hun vertrek. Ze hebben alleen wat spulletjes opgevouwen en opgeruimd. Iedere dag gaat de deur ook nog open voor een praatje. Op de dag van hun slachtofferverklaring zal Silene vooruitblikken: "Bryce en Dees, we gaan voor jullie praten want jullie kunnen het niet meer. Het is het laatste wat we voor jullie kunnen doen."

Donderdag even voor half elf krijgt Rob als eerste van de familie Fredriksz het woord. Daarna volgen Silene en drie dochters. Hun verhalen zijn online te volgen.