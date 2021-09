Oude garde positief over vernieuwd Excelsior: 'Het is weer leuk om naar te kijken'

"Ze gaan als jonge honden, ik word er erg enthousiast van", zegt oud-speler Sjaak Roggeveen over het huidige elftal van Excelsior. Naast Roggeveen zijn onder meer ook Thijs Libregts en Rob Jacobs aanwezig.



"Vorig jaar waren het eenlingen en was iedereen uit op eigen succes. Dat heb ik vorig seizoen ook al een aantal keer aangegeven. Dat is anders bij dit elftal, het is leuk om naar te kijken", zegt oud-Excelsior speler en trainer Jacobs. Ook Libregts, net als Jacobs oud-trainer en speler van de club, is enthousiast over het huidige Excelsior. "Een heel ander Excelsior dan de afgelopen drie jaar. Dit is een jonge frisse ploeg, waar nog meer in zit. Excelsior is geen vaste eredivisionist, maar ze moeten er wel dicht tegenaan zitten. Dat was de voorbije jaren niet zo. Ik hoop dat ze dit vol kunnen houden."



Rol van Mats Wieffer

Cruciaal daarin is middenvelder Mats Wieffer, vindt Roggeveen. "Hij doet het goed, met twee jonge honden naast zich. Vorig seizoen liet Wieffer gaten vallen en kostte dat goals. Dat is nu niet meer zo. En met iemand als (Redouan, red) El Yaakoubi staat er centraal ook een leider."



Maar waar de drie het over eens zijn: Excelsior moet niet te hoog van de toren blazen. Roggeveen mikt op een plaats bij de eerste negen, Jacobs net iets hoger. "Als je zo doorgaat, kun je stiekem naar de achtste plaats gaan kijken." En Libregts: "Er komt heus wel weer een nederlaag aan, maar de start is veelbelovend."

Komende vrijdag speelt Excelsior de regioderby op eigen veld tegen FC Dordrecht. De Kralingers staan tweede in de Keuken Kampioen Divisie, de Dordtenaren zijn na twee nederlagen op rij gezakt naar plek zestien. Het duel begint om 20:00 uur.



Bekijk hieronder de video met interviews: