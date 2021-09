Jens Toornstra opent tentoonstelling van supportersvereniging én gelooft in landstitel Feyenoord: 'Het collectief wint altijd'

Kuyt maakt op die foto de openingsgoal in de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo in 2017. Toornstra stond ook op het veld toen de Kuip ontplofte na die goal van de spits. "Het mooiste moment van mijn leven op sportgebied", vertelt Toornstra op de Euromast over de laatste landstitel van Feyenoord. "Ik hoop dat het ooit overtroffen wordt, hopelijk dit jaar al gelijk."

Toornstra heeft vertrouwen in het huidige Feyenoord. "Ajax en PSV hebben een betere selectie, maar wij hadden toen (in 2017, red.) ook niet de beste selectie. Het collectief wint het altijd. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen", lacht de aanvoerder van Feyenoord.

Justin Bijlow

Op één van de twintig foto's staat ook Justin Bijlow, sinds een week de eerste doelman van het Nederlands elftal. Toornstra is onder de indruk van zijn ploeggenoot bij Feyenoord. "Ik heb gisteren nog tegen iemand gezegd dat Justin de komende tien jaar de keeper van Oranje is als hij dit vasthoudt. Je ziet dat hij gegroeid is. Spiermassa erbij, hartstikke atletisch. Er staat echt iemand. Ook tegen Turkije had hij weer een paar mooie reddingen. Er ligt een mooie carrière in het verschiet voor hem."

