Dringen om als eerste over de Erasmusbrug te rijden

12 september 1996: Radio Rijnmond is er natuurlijk bij als het eerste verkeer over de nieuwe Erasmusbrug rijdt, luister hier de reportage

Wordt het de roze Fiat 500 die de hele nacht voor de hekken heeft gewacht of de Volvo met de projectleider achter het stuur? De stad slaapt grotendeels en het is nog donker in Rotterdam. Het is donderdag 12 september 1996. In alle vroegte is een aantal mensen naar de zuidkant van de Erasmusbrug gekomen. De brug die een week daarvoor officieel is geopend door Koningin Beatrix.

Dat betekent niet dat alle Rotterdammers meteen over de brug kunnen rijden of lopen. Na de officiële opening volgen er allerlei festiviteiten. Maar op 12 september is het dan zover: de gloednieuwe Erasmusbrug gaat open voor automobilisten en fietsers. Voetgangers kunnen al eerder gebruik maken van de brug en tramlijn 20 rijdt er sinds maandag 9 september overheen.

In een roze Fiat staan Rob van Toer en zijn zoon José voor de hekken. Ze staan er al sinds 01:00 uur, vertellen ze aan verslaggever Jack Kerklaan van Radio Rijnmond. "We hebben het spontaan bedacht, zijn even naar huis gegaan om te zeggen wat we gingen doen en toen stonden we hier heel de nacht", vertelt Van Toer.

Dringen

Vooraan bij de hekken staat ook Ad Keukelaar. Hij wordt de eerste motorrijder die over de brug gaat. "Eerste Harleyrijder", benadrukt hij. De hekken zouden om 06:00 uur worden weggehaald, maar het loopt iets uit. Ondertussen merkt verslaggever Jack Kerklaan op dat een Volvo probeert eerder dan de Fiat te zijn. De microfoon gaat door het autoraampje:

"Ik ben Tom van Dijk, ik ben afdelingsprojectleider van het wegbouwkundig gebeuren dus ik vind eigenlijk wel dat ik een beetje het eerste recht heb om over de brug te gaan", zegt de man die volgens Jack Kerklaan een Beatrix-achtige hoed op heeft om het een feestelijk tintje te geven. Op de motorkap van zijn rode auto ligt een groot boeket.

Het moment suprême

En dan is het zover, er wordt afgeteld: 5, 4, 3, 2, 1 ... de hekken worden weggeschoven. "De Fiat 500 neemt toch als eerste de brug, dan de motorrijder en nu pas de uitvoerder erachteraan. Daarachter stoot politieagenten en hotemetoten", klinkt het op Radio Rijnmond. Ook verslaggever Jack Kerklaan hoort bij de eerste berijders van de Erasmusbrug, hij gaat er op zijn motor achteraan.

Terwijl de roze Fiat 500 alweer via de andere kant van de brug naar Zuid rijdt, treft Kerklaan aan de noordkant de eerste fietser voor wie het puur toeval is dat hij als eerste is. Ricardo Zweden is onderweg naar zijn werk. "Ik ben al te laat", roept hij nog voordat hij snel weer verder fietst.

'Dat ding rijdt niet'

"De eerste grijper, u zit te schelden", is de vraag van Jack Kerklaan aan de bestuurder van een grijpwagen die aan de noordkant aankomt. "Ja dat ding dat rijdt niet, is een slechte brug. Normaal als je over een vlakke weg rijdt, kan je netjes rijden maar hier is helemaal niet te rijden."

De eerste kritiek op de nieuwe Rotterdamse brug is een feit! En het is ook niet allemaal rozengeur en maneschijn. Omarmt het publiek de brug meteen? Er klinken al snel geluiden dat de rijbanen te smal zijn. Veel mensen vragen zich af of er midden op de brug nou één of twee rijstroken zijn. De verkeerslichten onderaan de brug haperen die eerste dagen, zodat er een verkeerschaos ontstaat. En de klep werkt ook niet altijd mee. Verschillende mankementen zorgen ervoor dat het beweegbare deel af en toe hapert. Twee maanden na de opening wapperen de tuien. De brug wordt meteen afgesloten en is een aantal dagen niet toegankelijk.

De Erasmusbrug is aangelegd om Rotterdam-Zuid beter op de stad te laten aansluiten. Een rechtstreekse verbinding vanuit het centrum naar het nieuw te ontwikkelen woon- en werkgebied op de Kop van Zuid. Wat vindt Zuid daarvan? Stads TV Rotterdam presentator en oer-zuiderling Roel Pot vraagt zich destijds op zijn eigen wijze in een reportage af: "Waarom staat dat ding met z'n reet naar Zuid? Krijgen wij weer alle stront."