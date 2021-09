Terug van het strand? Let op: flinke file op de A20

Door een ongeluk bij Vlaardingen is de linkerrijstrook van de A20 vanuit Hoek van Holland richting Gouda dicht. Dat zorgt voor flinke vertraging, die inmiddels al oploopt tot bijna een uur.

Vanwege het zomerse weer is het bijna de hele dag al druk rond het strand van Hoek van Holland. Halverwege de ochtend was het nog goed te doen en was er voldoende parkeergelegenheid aan de Badweg, maar rond lunchtijd nam de drukte snel toe.

Op dit moment wordt gewerkt aan een spoorwegovergang bij de Strandboulevard met de Badweg. Daardoor is een belangrijke verkeersader in het kustdorp afgesloten en wordt al het verkeer over de Strandweg geleid.