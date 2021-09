In onze regio zijn gemiddeld minder kinderen gevaccineerd dan in de rest van Nederland: kijk hier hoe het zit in jouw gemeente

34 procent van alle kinderen van 12 tot en met 17 jaar in onze regio is volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Daarmee ligt onze regio achter op het landelijk gemiddelde, dat met 42 procent een stuk hoger ligt.

Vooral in Rotterdam ligt het percentage volledig gevaccineerde kinderen met 23 procent laag. Ook in Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam (beide 26 procent) zijn relatief weinig kinderen volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Westvoorne en Lansingerland zijn koplopers in onze regio, met de hoogste vaccinatiegraad onder kinderen.

Bekijk in de figuur hieronder het percentage van het aantal kinderen dat in jouw gemeente volledig is gevaccineerd tegen het coronavirus.

Leest u dit bericht op uw mobiel? Klik hier voor de mobiele versie van de interactieve kaart

Ook het percentage kinderen dat deels gevaccineerd is tegen het coronavirus, ligt in onze regio veel lager dan het landelijk gemiddelde: 47 ten opzichte van ruim 56 procent. Wederom blijft Rotterdam met 33 procent een stuk verder achter, net als Alblasserdam (36 procent) en Hardinxveld-Giessendam (38 procent).

Bekijk in de figuur hieronder het percentage van het aantal kinderen dat in jouw gemeente deels is gevaccineerd tegen het coronavirus.

