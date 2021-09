Urenlange brand in schip Botlek nog altijd niet geblust, tientallen meldingen van stankoverlast

In de Botlek woedt sinds begin woensdagmiddag brand op een schip met schroot. Het schip ligt aangemeerd bij metaalrecyclingsbedrijf EMR aan de Quebecstraat. Bij de Milieudienst Rijnmond DCMR zijn woensdag tientallen meldingen binnengekomen van stankoverlast, voornamelijk uit Rozenburg. Bij de brand kwamen grote rookwolken vrij.

Het vuur op het schip is mogelijk ontstaan door broei van lithium batterijen, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. De brandweer is al uren bezig om de brand te blussen. Delen van het schroot werden eerder in de middag op de kant gebracht en daar geblust. Ook wordt de boot aan weerszijden gekoeld met water. Vier personen zijn ter plekke door de ambulance gecontroleerd omdat zij rook hadden ingeademd. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis.

Volgens de Veiligheidsregio zal het nog enkele uren duren voor het vuur volledig is geblust. De rookoverlast is inmiddels beperkt doordat de luiken op het schip zijn gesloten. Bij de milieudienst kwamen sinds 20:00 uur geen klachten meer binnen.