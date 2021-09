Brand op schip in de Botlek kan nog dagen duren: 'Het blijkt groter dan verwacht'

De brand in de Quebecstraat in de Botlek | Foto: MediaTV

Het gaat om broei aan boord van een schip met lithium-batterijen. "De brand blijkt groter dan verwacht. Het duurt lang", laat woordvoerder Daphne Rozenburg van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Omdat de rookontwikkeling vanaf donderdagnacht 01:00 uur erger werd, is er door de veiligheidsdiensten besloten om op te schalen.

Er zijn drie tankwagens en ook het Havenbedrijf is aanwezig bij de brand. Momenteel probeert de brandweer de lading van het schip te halen. "We hebben de luiken van het schip opengezet. Op dit moment zijn we de hotspots uit het schroot op de kade aan het tillen, om het daar vervolgens verder te blussen."

"Het is gewoon een lastige klus", gaat Rozenburg verder. "Het is metaal dat brandt. Daarnaast kan je ook niet onbeperkt water gooien op dat vuur, omdat het aan boord is van een schip."

'Het einde is nog niet in zicht'

Het goede nieuws is dat de rookontwikkeling minder is geworden, laat Rozenburg weten. "Maar het einde van de brand is nog niet in zicht."

Luister hieronder naar het radiogesprek met de woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond over de brand in de Botlek. De tekst gaat verder onder het fragment:

In de nacht zijn er geen nieuwe klachten binnengekomen van stankoverlast. "Maar dat komt ook doordat mensen vannacht slapen. Dat zou ook de reden kunnen zijn dat de mensen er nog geen last van hebben", benadrukt de woordvoerder van de Veiligheidsregio. Meetploegen hebben momenteel geen gekke waardes aangetroffen.