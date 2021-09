Koning Willem-Alexander opent nieuwbouw van Rotterdam Ahoy ter viering van 50-jarig bestaan evenementenhal

Kijk hieronder naar het gesprek met koning Willem-Alexander bij Rotterdam-Ahoy. De tekst gaat verder onder de video:

De koning opende het nieuwe congrescentrum en de RTM Stage, die in november 2020 al werden opgeleverd. Naast burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is ook voormalig directeur Jos van der Vegt aanwezig bij de plechtigheid met de koning. "Ik ben 25 jaar betrokken bij Ahoy, ook al ben ik tien jaar geen directeur meer", zegt Van der Vegt. "Het voelt een beetje als mijn kindje. Als ventje scharrelde ik hier al rond."

Sinds de opening in 1971 is Ahoy uitgegroeid tot één van de grootste evenementenhallen van Nederland, waar jaarlijks anderhalf miljoen bezoekers komen. Van der Vegt vindt dat Ahoy een belangrijke versterkende functie in Rotterdam-Zuid heeft. "In de jaren '60 was dat al een impuls om meer werkgelegenheid, schwung en activiteiten te krijgen. Dat doen we vijftig jaar later precies hetzelfde."

Van sportpaleis naar multifunctionele hal

Jolanda Jansen, directeur van Ahoy, is blij met het koninklijke bezoek. Prins Claus opende de hal. Nu komt zijn zoon op bezoek. "Daarmee is de cirkel mooi rond", zegt ze.

Kijk hieronder naar de video bij de officiële opening van de twee hallen in Rotterdam Ahoy. De tekst gaat verder onder de video:

Ahoy begon oorspronkelijk als sportpaleis. "Wat ook uniek was, was dat er ook beurshallen werden gebouwd. Dat was en is nog steeds bijzonder in Europa, dat er een combinatie is van een arena voor sport, muziek en entertainment en die beurshallen."

Verder schenkt de evenementenhal een kunstwerk aan de stad Rotterdam. "Op het voorplein hebben we dat interactief kunstwerk gemaakt, als dank voor de gebiedsontwikkeling en de uitbreiding van het nieuwe congrescentrum en de RTM Stage", legt Jansen uit.

'Hopelijk kunnen we volgende week meer dan nu'

Corona gooit veel roet in het eten voor de evenementenbranche, dus ook Ahoy. Jansen zit zeker niet bij de pakken neer: "Met het nieuwe congrescentrum zijn we de komende jaren met de stad, gemeente en Rotterdam Partners grote congressen aan het halen."

Jansen zal met veel interesse naar de persconferentie van het demissionair kabinet van aanstaande dinsdag luisteren. "We hebben heel helder ingezet en met allemaal onderzoeken onderbouwd dat we weer volledig kunnen draaien en open zouden kunnen. Daarover spreken we met het kabinet en hopelijk vindt dit gehoor en zouden we volgende week in elk geval meer kunnen dan nu."

Jansen houdt nog een slag om de arm. "We hebben in de afgelopen achttien maanden geleerd dat het onzeker is. We moeten dat besluit nog even afwachten. Iedereen is er wel aan toe." Volgens de directeur van Ahoy kunnen bezoekers in een theatersetting, met staan- en zitplaatsen, weer in de hal terecht.

Inmiddels heeft Ahoy een aantal personeelsleden teruggenomen dat eerder noodgedwongen moest vertrekken, vertelt Jansen. Maar er hangen nog steeds donkere wolken boven de Rotterdamse hal. "Het kabinet heeft aangekondigd in oktober te gaan stoppen met de steun aan Ahoy. Er zijn echt nog wat onzekerheden", zegt Jansen, die volgende week op goed nieuws hoopt.