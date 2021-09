Drie weken in Istanboel, maar voor Haris (30) is de strijd voor Afghaanse vluchtelingen pas net begonnen

Ruim drie weken geleden zou hij naar Kaboel vliegen voor culinaire inspiratie. Na de val van het land strandde Haris Faiz (30) in Istanboel. In de Turkse plaats aan Bosporus zet hij zich nog altijd in voor Afghaanse vluchtelingen. Hij heeft zelfs een stichting opgezet in de hoop mensen nog jaren te kunnen helpen.

Sinds Afghanistan in augustus in handen viel van de Taliban, zijn grote groepen mensen het land ontvlucht. Faiz, een Rotterdamse horecaondernemer, ziet het met lede ogen aan. "De situatie in Istanboel is schrijnend," zegt hij. "Het ene verhaal is gewoon erger dan het andere verhaal. Er komen 30 duizend vluchtelingen per week richting de Turkse grens."

Veel van hen komen via Iran in een poging de Turkse grens over te steken. Degenen die het lukt, wacht een barre situatie, zegt Faiz. "Ze komen in een slechtere situatie terecht dan in Afghanistan zelf, maar ze hebben geen keus. Ze moeten weggaan uit hun land voor een betere toekomst en weg van de oorlog. De mensen zijn moe, oorlogsmoe. Ze doen er alles voor om weg te gaan uit het land."

"Ze worden niet opgevangen," vervolgt hij. "Die mensen zijn gewoon aan hun lot overgelaten. Er zijn veel illegale Afghanen die hier in Istanboel, maar ook in andere steden van Turkije zitten. Sommigen die bijvoorbeeld bij de Turkse grens zijn, durven het huis niet eens uit voor angst voor de politie, om teruggestuurd te worden. De rest die hier illegaal verblijft, leeft ook in angst elke dag."

Voet aan de grond

Na een paar dagen terug in Nederland te zijn geweest, is Faiz teruggekeerd naar de Turkse hoofdstad. Daar probeert hij, met behulp van lokale contacten, hulp te bieden aan de mensen die hun thuisland zijn ontvlucht.

"Ik heb sinds dat ik in Istanboel ben best wel veel contacten gemaakt," legt hij uit. "Ik heb bijvoorbeeld nu een contact hier in een wijk waar veel Afghanen wonen die een beetje bekend is. Het is voor mij natuurlijk makkelijker, omdat ik de taal spreek en omdat ik zelf Afghaan ben. Dan kom ik net wat betrouwbaarder over en heb ik een streepje voor."

"Ik probeer ze natuurlijk zoveel mogelijk te helpen met het geld dat we nu opgehaald hebben, specifiek voor de Afghaanse vluchtelingen in Turkije. Ik probeer ze te voorzien van hun eerste levensbehoefte voor een maand, bijvoorbeeld met eten en drinken. Maar we willen we vooral wel kijken naar hulp voor een langere termijn, vooral naar de winter die komen gaat."

Faiz is momenteel vooral bezig met het verlenen van acute hulp op korte termijn. Hij heeft echter ook plannen om ook de komende jaren zich te blijven inzetten in de regio.

"Ik heb ondertussen in Nederland een stichting opgericht," zegt hij. "Zo willen we zorgen dat we Afghaanse vluchtelingen op de lange termijn kunnen helpen met bijvoorbeeld hun gezondheid, humanitaire hulp, educatie, mentale trauma’s en vooral economisch welzijn."

Toch beseft Faiz dat hij, ondanks zijn inspanningen, niet bij alles kan helpen. "Wij kunnen ze helaas op dit moment niet helpen met juridische kwesties om ervoor te kunnen zorgen dat ze doortrekken naar het Westen. Op dat gebied zijn ze echt aan hun lot overgelaten. Wat wij wel kunnen doen is ervoor zorgen dat ze in ieder geval voor de tijd dat ze hier zijn een stuk beter worden opgevangen dan voorheen."

Afghanistan in

Voorlopig blijft de restauranteigenaar hulp verlenen vanuit Turkije, terwijl de opening van zijn restaurant in de Foodhallen ook nog op de agenda staat. Uiteindelijk heeft de Rotterdammer als doel voor ogen om ook in Afghanistan hulp te gaan verlenen. Hij hoopt zo snel mogelijk naar het land te kunnen afreizen.

"Onze hoop en realiteit is wel, zodra er stabiliteit is in Afghanistan, om ook daar hulp te kunnen bieden. Op het moment dat internationale vluchten starten, is het voor mij veilig genoeg om te gaan. Dan heb je een signaal: ze laten internationale vluchten weer toe, dus dan is het wel veilig."

Over zijn doelen in Afghanistan is Faiz duidelijk. "We kunnen op de grond werken vanuit de stichting in Kaboel en ook een organisatie opzetten op plekken waar heel veel Afghaanse vluchten de komende jaren naar toegaan. Vooral hier in Turkije, maar ook in Wit-Rusland en in Polen, want ze gaan ook via die kant natuurlijk proberen het westen te bereiken."

Faiz heeft echter één ding goed voor ogen: het wordt een strijd van de lange adem. "Dit wordt sowieso een langetermijnproject. Ik hoop dat wij wat voor ze kunnen bereiken."