Stadsbomen in Rotterdam krijgen een opkikker: 'We zien dat ze het niet lekker naar hun zin hebben'

"Het is puur zand wat eigenlijk in 1975 is aangelegd en waar die bomen het op moeten doen", legt bomenexpert Ronald Loch van Stadsbeheer, terwijl de grond rondom een boom onder handen wordt genomen. "Wij zien bovengronds dat die bomen het niet echt lekker naar hun zin hebben."

Het gemeentebestuur heeft een aanzienlijk geldbedrag vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat daar de komende twee jaar verandering in kan komen. "Dit jaar twee miljoen. Dat heeft het gemeentebestuur ons beschikbaar gesteld om bomen een opknapbeurt te geven en langer mee te laten gaan. Dat is heel belangrijk voor zo’n stad." Uiteindelijk gaat het om vijf miljoen euro dat voor twee jaar is vrijgemaakt.

'Enorm lange lijst'

De Maasboulevard is de eerste locatie waar Stadsbeheer aan de slag gaat. Hier wordt eerst de bestrating bij de boom weggehaald, waarna de oude aarde wordt weggezogen en er nieuwe vruchtbare grond wordt aangebracht.

"Er ligt een enorme lange lijst waar we mee bezig zijn," zegt Loch. "Want er moet eerst een vooronderzoek gedaan worden: wat is de situatie? Zijn het die bomen nog waard? Want als je ergens in gaat investeren en die bomen gaan toch over een paar jaar dood, dan is dat niet echt goed natuurlijk. Daar zijn we heel gericht aan het zoeken waar en hoe we dat in gaan zetten."

Loch geeft aan dat het een behoorlijke operatie is: "Ik ken de lijst wel, maar ik zou niet precies durven zeggen hoeveel projecten. Maar daar is iedereen mee bezig, stadsontwikkeling is ermee bezig." Voor de werkzaamheden bij de Maasboulevard komt er nóg meer bij kijken: "Hier is het Hoogheemraadschap ook bij betrokken, want we zitten in een dijklichaam. Het is een hele lange voorbereiding."

Met een zuiger worden de bomen onder handen genomen, omdat een graafmachine de wortels zou beschadigen | Foto: Rijnmond

'Geef de boom ruimte'

De bomen zijn van belang voor de stad, maar hebben vaak te lijden onder de moeilijke omstandigheden waarin ze zich bevinden. De bestrating is vaak de grote boosdoener. Bomen staan vaak vlakbij parkeerplaatsen, en de tegels liggen vlak bij de stam. De boom krijgt te weinig ruimte en drukt die tegels vaak omhoog. Deze tegels worden als onderdeel van het nieuwe plan verwijderd en vervangen om bomen meer ruimte te geven.

"Hier lagen ook allemaal tegels en die hebben we allemaal weggehaald. Die zijn schoongemaakt en opgeslagen, dus die kunnen weer hergebruikt worden. Straks als de grond is aangebracht komt er een mooi gazon op", zegt Loch.

Die ruimte hebben de bomen aan de Maasboulevard hard nodig. Loch legt uit dat ze bijna vijftig jaar geleden neergezet zijn in een te krappe plek. Als gevolg daarvan is ook op deze locatie zichtbaar dat de boom tegels op meerdere plekken omhoog drukt.

De baten van bomen

De gemeente geeft aan dat bomen van groot belang zijn voor het leven in de stad en hoopt dit te stimuleren door de bomen een betere groeiplaats te verstrekken. Als gevolg hiervan wordt het bladoppervlak groter, met meer schaduw tot gevolg. Ook nemen ze dan meer water en fijnstof op én is het gunstiger voor de biodiversiteit in de stad.

"De baten van bomen, kun je het noemen", zegt Loch. "Ze produceren natuurlijk zuurstof, dat weet iedereen. Als je hier wandelt, loop je eigenlijk in de schaduw, ook heerlijk. Ze vangen veel stof af, mensen met longproblemen, die stof blijft aan dit bladeren plakken. Als het regent, dan zijn we die stof kwijt doordat het regent. Het is een begeleiding van de weg. Er zijn zoveel dingen."

De gemeente kijkt per locatie welke aanpak nodig is. Daarom zijn de soort en de conditie van de boom belangrijk. "Totaal is het drie weken," concludeert Loch. "Ze zijn nu al een week bezig. Dat was vooral tegels weghalen, maar nu zie je wel: nu gaat het snel."