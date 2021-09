's-Gravendeel gaat weer vluchtelingen opvangen

Op het voormalig terrein van het asielzoekerscentrum in 's-Gravendeel komt weer opvang van vluchtelingen. Volgens de gemeente Hoeksche Waard komen in oktober 375 personen, met name gezinnen, naar het terrein aan de Kilweg. De locatie dient als noodopvang en blijft minimaal zes maanden geopend.

Het is na 1992 en 2015 de derde keer dat het dorp in de Hoeksche Waard als gastlocatie dient. Het terrein aan de Kilweg is ook na de laatste sluiting in november 2017 eigendom gebleven van het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang (COA).

De gemeente reageert met het openstellen van de locatie welwillend op de verzoeken die het Rijk en de provincie Zuid-Holland recent nog deden. Volgens het COA bestaat grote behoefte aan nieuwe opvanglocaties omdat de stroom vluchtelingen niet stopt. Daarbij gaat de uitstroom langzamer door krapte op de woningmarkt. De nieuwe bewoners van de locatie 's-Gravendeel zijn lang niet altijd Afghanen.

Burgemeester Bram van Hemmen is woensdag al langs geweest bij buurtbewoners vanom het AZC-terrein. Hij sprak met omwonenden om hen als eersten te informeren over de plannen. "Ze voelden het aankomen. Ze waren blij dat ik het persoonlijk kwam mededelen", vertelt Van Hemmen, die ook weet dat de laatste tijd verhalen circuleerden over mogelijke heropening van de opvang. Alle inwoners in 's-Gravendeel ontvangen donderdag een brief met uitleg.

'Successen uit verleden herhalen'

Van Hemmen heeft woensdagavond ook een 'goed gesprek gehad met maatschappelijke partners'. "Ik heb aangegeven dat we de successen uit het verleden willen herhalen. Fouten uit het verleden gaan we voorkomen", benadrukt de burgemeester van gemeente Hoeksche Waard.

Volgende week woensdag 15 september houdt de gemeente Hoeksche Waard een informatiemarkt in 's-Gravendeel. Inwoners van 's-Gravendeel kunnen dan vragen stellen. Burgemeester Van Hemmen is dan ook van de partij. "Ik zal aanwezig zijn, net als meer instanties."

De bedoeling is dat de eerste bewoners in oktober komen. In 's-Gravendeel worden vier vaste gebouwen weer gebruikt. Op het terrein komt een huisartsenpost. Vluchtelingenwerk krijgt er een werkplek. De bewoners worden geplaatst in tijdelijke woonunits.

Samenstelling van de vluchtelingen

Over welke vluchtelingen naar 's-Gravendeel komen, heeft het college van Hoeksche Waard ideeën. "De focus ligt op gezinnen. Of dat lukt, is nog even afwachten. Het COA heeft aangegeven dat bepaalde groepen niet zullen worden gehuisvest. Dus geen minderjarige vluchtelingen die alleen naar Nederland zijn gekomen. Die worden elders in Nederland ondergebracht."

Het gaat om tijdelijke opvang met een optie om de noodopvang nog een half jaar extra te verlengen. Volgens het COA is de nood is er dan wel af. Van Hemmen: "Met de keuze voor noodopvang kunnen we sneller schakelen." Daarna komt ook een vervolggesprek om de locatie van noodopvang naar asielzoekerscentrum te transformeren. "Na de eerste zes maanden voeren we het gesprek met de bewoners en maatschappelijke partners voor een eventueel vervolg."