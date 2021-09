Een diepgeworteld wantrouwen in plannen Oud-Crooswijk door sloopdrift in Rotterdam

In de Tweebosbuurt, in Kralingen-West, bij Pompenburg. Overal duikt Menno Janssen op als woningcorporaties aankondigen te gaan slopen. “Slopen is bezopen”, is zijn slogan. Hij woont in Nieuw-Crooswijk en heeft daar begin deze eeuw keihard protest gevoerd tegen de radicale sloop van zijn wijk. Honderden sociale huurwoningen zijn daar gesloopt voor de nieuwbouw van koophuizen. In eerste instantie wilde de gemeente 1800 sociale huurwoningen slopen om te bouwen voor gezinnen met geld. Door fel protest is de sloop teruggebracht tot 900. “We hebben de helft van de nieuwbouwplannen weten tegen te houden”, blikt Menno Janssen terug.

“De woningen waren vochtig, tochtig en gehorig en nu worden ze verkocht voor 400.000 euro”, zegt hij. Rijp voor de sloop blijkt vijftien jaren later dus waardevol vastgoed. Voor Menno Janssen staat het symbool voor de leugens waarmee sociale huurders hun huis uit worden gezet.

Hij is zeer sceptisch over het ‘diverser’ maken van wijken want het. “Bewoners betere kansen geven betekent niet ze wegslopen. Je wekt alleen maar het idee dat nieuwe mensen beter zijn voor de wijk dan de huidige bewoners”, zegt hij. Ruim vijftien jaar na de sloop mixen arm en rijk in Nieuw-Crooswijk nog altijd niet. “Je ziet twee parallelle samenlevingen, nieuw en oud mengen niet”, zegt hij.

Kroegen weggepest en hippe tenten welkom

Menno Janssen woont in een huurwoning die van de sloop gered is. Overal in de stad maakt hij zich hard voor het behoud van sociale huurwoningen. “De belangen van de zittende bewoners worden eigenlijk altijd opgeofferd aan de belangen van nieuwe bewoners. Alles ten koste van de mensen die hun hele leven daar al wonen. Dat is een soort wetmatigheid van gentrificatie. Kroegen worden weggepest en de hippe koffietenten welkom geheten. De gemeente en woningcorporaties denken alleen vanuit hun eigen middenklasse-belangen”, zegt Menno Janssen. Volgens hem is het hechte volksbuurt als Crooswijk verscheurd en verdwenen.

Nieuwbouw in Nieuw-Crooswijk | Foto: Rijnmond

Rijke bewoners welkom maar niet ten koste van arme bewoners

Rijke bewoners zijn welkom, zegt hij, maar niet ten koste van de huidige bewoners. Toch ziet hij dat keer op keer gebeuren. “Vaak wordt gezegd: dit is achteraf niet wat we wilden.” Dat is ook zijn vrees over de aanpak van Havensteder in Oud-Crooswijk. “Oud-Crooswijk is nu leuker dan Nieuw-Crooswijk. De kans is groot dat het leuke gaat verdwijnen”, zegt Menno Janssen. De twee wijken liggen naast elkaar met het park Schuttersveld in het midden.

Gentrificatie gaat over het verbeteren van buurten en stadsdelen die kampen met achterstandsproblemen door te bouwen voor kapitaalkrachtige nieuwe bewoners. Zij trekken bedrijvigheid aan en daar profiteert een hele wijk van. Een negatief effect is dat het vaak ten koste gaat van de bewoners met een laag inkomen. Hun sociale huurwoningen worden gesloopt om plaats te maken voor vrije sector koop- en huurwoningen. Ze moeten gedwongen verhuizen en vaak ook tegen hun zin naar een andere wijk of buurt.

Radicaal slopen kan niet meer

Zo radicaal slopen als in Nieuw-Crooswijk gaat in Oud-Crooswijk niet gebeuren. Tijden zijn veranderd. “Dat kan echt niet meer. Waar zouden we al die mensen moeten huisvesten?”, reageert corporatiedirecteur Hedy van den Berk. “In Oud-Crooswijk gaan we het in een ander tempo doen, stap voor stap, geen grootschalige sloop”, zegt ze.

Het wordt geen radicale sloop maar huurprijzen, ook die van de sociale huurwoningen, zullen stijgen. “Als goedkoop weggaat, dan komt er duur voor terug”, zegt de actievoerder Menno Janssen. Dat is zeker zo. Als er gerenoveerd wordt of gebouwd, dan gaan de huurprijzen omhoog. Grond is duurder, bouwen is duurder, materialen zijn duurder, kwaliteit toevoegen aan woningen is duurder.

Huurprijzen stijgen

Woningcorporatie Havensteder ontkent dat niet. “Daar winden we geen doekjes om. Als wij nieuw bouwen of fors investeren in betere kwaliteit, dan gaat de prijs omhoog. Dat is slikken voor huurders en tegelijkertijd krijgen ze daar een mooiere woning voor terug. Als ze echt geen inkomsten hebben of te weinig, dan wordt een groot deel gecompenseerd door de huurtoeslag”, zegt corporatiedirecteur Van den Berk.

Een huurtoeslag compenseert een gestegen huur inderdaad voor een groot deel maar nooit voor de volle honderd procent. Het verschil loopt vaak op tot een aantal tientjes. Voor huurders die geen huurtoeslag krijgen, kunnen de woonlasten veel sterker stijgen. Dan kan het verschil oplopen tot een paar honderd euro.

Volkshuisvester voor brede groep Rotterdammers

Met hogere huren binnen de sociale voorraad werpt de corporatie een drempel op voor kwetsbare huurders en creëert ruimte voor Rotterdammers met een baan tot een jaarinkomen van 40.000 euro. Deze groep heeft recht op een sociale huurwoning maar er is geen reden om ze met voorrang een woning toe te wijzen. In Oud-Crooswijk kunnen ze daardoor nauwelijks terecht. Want in de wijk staan vooral goedkope sociale huurwoningen. Dat zijn de woningen onder een huur van 650 euro. En als die vrijkomen, dan worden die voor bijna tachtig procent toegewezen aan mensen met een urgentie.

In Oud-Crooswijk groeit de groep kwetsbare huurders en daardoor is het voor de arme wijk moeilijk opkrabbelen. De woningcorporatie wil meer woningen gaan verhuren in de prijsklasse tussen 650 en duizend euro en daarmee aantrekkelijk worden voor Rotterdammers in de zorg, het onderwijs en de haven. Dit gaat niet over arm eruit en rijk erin, maar wel over meer plek maken voor de middeninkomens. De corporatie wil deze koers inzetten zonder de huidige sociale huurders de wijk uit te jagen.

“Bewoners moeten het gevoel krijgen dat de corporatie niet hun vijand is maar hun bondgenoot. Want samen moeten we zorgen dat dit een betere wijk wordt”, zegt Hedy van den Berk.

Wat vinden de bewoners?

“Ik ben benieuwd hoe Havensteder dat samen met bewoners gaat doen”, zegt André Ouwehand. Hij is gastonderzoeker aan de TU Delft en betrokken bij de beweging Recht op de Stad die zich hard maakt voor eerlijk, betaalbaar en duurzaam wonen in Rotterdam. “Op zich is het niet gek dat Havensteder nadenkt over een mix van verschillende sociale huurders en uitzoekt wat goed is voor de wijk. Hoe ze het gesprek aangaan met de bewoners, dat is belangrijk”, zegt hij.

Als je iets wilt doen in een wijk, moet je draagvlak krijgen Onderzoeker André Ouwehand

Het succes van een wijkaanpak staat of valt met bewoners serieus nemen. “Als je iets wilt doen in een wijk, moet je stevig inzetten op sociaal beheer en maatschappelijke betrokkenheid. Met bewoners samen en naar ze luisteren, alleen dan kan je draagvlak krijgen”, benadrukt Ouwehand. Hij is aan de TU Delft gepromoveerd op een onderzoek naar de sloop van honderden woningen in Zuidwijk. Daar wilden bewoners dat er grondig werd ingegrepen en gesloopt omdat de wijk aan het afglijden was. De Zuidwijkers gaven aan dat ze het fijn vonden als niet alleen de armste mensen in hun wijk kwamen wonen. Zij stelden daarbij wel de voorwaarde dat er ook voor de laagste inkomens moest worden gebouwd, naast koopwoningen.

Volgens Ouwehand moet Rotterdam wel afstappen van de sloopdrift in de stad. “Het is niet zo dat sloop geen optie is, maar renovatie biedt veel mogelijkheden”, zegt hij.

De huur- en huizenprijzen in Rotterdam zijn erg gestegen en mensen met een beetje inkomen uit arbeid komen nauwelijks in aanmerking voor een sociale huurwoning, constateert Ouwehand. “Middeninkomens en lage inkomens meer plek geven in Oud-Crooswijk is een goede koers”, zegt hij.

De corporatie Havensteder lijkt de adviezen van onderzoeker en actievoerder goed in de oren te willen knopen. “We gaan dit zoveel mogelijk samen met bewoners doen. Door ze betrekken, door naar ze te luisteren, door ideeën serieus te nemen, ze onderdeel te maken van de plannen. Want het is tenslotte hun wijk en hun thuis.” reageert corporatiedirecteur Hedy van den Berk.

Vanuit zijn vooroorlogse huurwoning in Nieuw-Crooswijk volgt Menno Janssen de ontwikkelingen in Oud-Crooswijk kritisch. “Klinkt goed, zou je zeggen en bijbouwen prima. Alleen het grote probleem is dat de ervaringen met Havensteder, met Woonstad, met Vestia (de grote woningcorporaties in Rotterdam, red.) zo negatief zijn. Ze kijken continu van bovenaf naar zo’n wijk, verplaatsen mensen en zadelen ze op met een hogere huur. Ik hoop dat het in Oud-Crooswijk wijk anders uitpakt maar tot nu geven de ervaringen geen reden voor vertrouwen. Helaas.”

Niet slopen. Ga eens goed opknappen! Bewoner Hennie Hameling

