Broeibrand Botlek onder controle, maar stankoverlast blijft

Sinds woensdagmiddag is er broei in een partij schrootafval in het ruim van een schip. De hardnekkige brand is moeilijk te bestrijden. Donderdagmiddag besloot de brandweer om het ruim vol water te laten lopen. Daardoor kwam meer rook vrij. Een NL-Alert waarschuwde inwoners van Schiedam en Vlaardingen voor de rook.

Tot diep in de nacht zal het schroot uit het schip worden verwijderd. Dat gebeurt in tussenpozen: eerst schroot eruit, dan weer het ruim van het schip bijvullen met water voor de stabiliteit, om vervolgens weer schroot eruit te halen. Er kan opnieuw stankoverlast ontstaan: niet door de rook, maar door het natte schroot dat van boord wordt gehaald.

Overlast

"Die rook levert vooral stankoverlast op", zegt woordvoerder Jasper van Vugt van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. "Het kan zijn dat die rook prikkelend is aan de ogen, ga dan naar binnen en hou de ramen en deuren gesloten."

Om te meten welke stoffen in de rook zitten, is ook het RIVM ingeschakeld. "Dat instituut beschikt over meer verfijnde apparatuur", aldus Van Vugt. "We weten uit onze metingen bij het schip dat er geen acute schadelijke stof in de rook zit. Maar rook is natuurlijk nooit goed. Dus als iemand volgende week de vraag stelt 'wat zat er dan wel in de rook', hebben we het RIVM er bij gehaald. Die medewerkers meten in Vlaardingen."

Eerder probeerde de brandweer de lading schroot in het schip te blussen door steeds een deel uit het ruim te scheppen en dat op de kade te blussen. Dat kost veel tijd. Van Vugt: "Als we daarmee doorgaan, kan het nog dagen duren." Daarom koos de brandweer er donderdagmiddag voor om water in het ruim te laten lopen. "Als we dat doen, zijn we een stuk sneller klaar maar het levert wel rookoverlast op in Vlaardingen en Schiedam."