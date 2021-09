NL-Alert: Brandweer waarschuwt voor meer rook en stank door broeibrand in de Botlek

In het NL-Alert waarschuwt de brandweer voor meer rookontwikkeling. Om het blussen te bespoedigen, laat de brandweer meer water in het ruim van het schip lopen. Maar daarbij komt nog meer rook bij vrij. De verwachting is dat vooral mensen in Vlaardingen en Schiedam daar last van gaan krijgen. Inmiddels heeft de milieudienst DCMR bijna tweehonderd klachten van stank- en rookoverlast gekregen. Als de brandweer deze tactiek niet gebruikt, kan het nog dagen duren voordat de broei zou zijn gestopt.

Het bericht is verstuurd naar alle telefoons die NL-Alert hebben geïnstalleerd in Schiedam en Vlaardingen. De brandweer adviseert om ramen en deuren te sluiten als je last hebt van de rook.

Lithiumbatterijen

Bij de brand in de Quebecstraat komt veel rook vrij en dat zorgt voor overlast in het gebied rondom de Botlek. De brand wordt geblust door de lading van boord te halen. Daarvoor gaan de luiken steeds even open. Dan kan er wel rook ontsnappen. Daarom worden de luiken steeds weer dichtgedaan, zegt de woordvoerder.

In het ruim van het schip liggen lithiumbatterijen. "De brandweer heeft gemeten en geen gevaarlijke concentraties aangetroffen, maar het is wel hinderlijk natuurlijk", laat de woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Eerder kwamen er vooral klachten uit Rozenburg en Maassluis.