Rotterdam heeft de laagste vaccinatiegraad van de grote steden in Nederland

In Rotterdam heeft 58 procent van alle volwassenen zich volledig laten vaccineren tegen het coronavirus. Daarmee heeft de stad de laagste vaccinatiegraad van de grote steden in Nederland. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM. Met dit percentage hoort Rotterdam bij de vijf gemeenten met de laagste vaccinatiegraad van Nederland.

Het is voor het eerst, dat het RIVM cijfers heeft gepubliceerd van de vaccinatiegraad per gemeente. In onze regio heeft Westvoorne het hoogste percentage gevaccineerden met 77 procent en Rotterdam het laagste percentage met 58 procent. De gemiddelde vaccinatiegraad in onze regio staat op 68 procent.

Kijk hieronder naar een kaartje met het percentage volledig gevaccineerden in onze regio

Leest u dit bericht op uw mobiel? Klik hier voor de mobiele versie van de interactieve kaart

Rotterdam heeft het laagste percentage van de grote steden

Van de zes grootste steden in Nederland, heeft Rotterdam de laagste vaccinatiegraad bij volwassenen. Het landelijke gemiddelde van volledig gevaccineerden volwassenen staat op 73 procent. Rotterdam en onze regio, lopen achter op de rest van Nederland.

Maar niet alleen onder de volwassenen is de vaccinatiegraad in Rotterdam lager dan het landelijke gemiddelde, ook de vaccinatiegraad van kinderen in de leeftijd van 12-17 jaar is duidelijk lager dan het landelijke gemiddelde.

Dit lage percentage volledig gevaccineerde volwassenen in Rotterdam, komt echter niet als een grote verrassing. Rotterdamse huisartsen waarschuwden eerder al, dat er in achterstandswijken een lage vaccinatiegraad is.