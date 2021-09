Demonstratie Unmute Us in Rotterdam gaat zaterdag niet door vanwege werkzaamheden in Het Park

Duizenden demonstranten tijdens protestmars 'Unmute Us' in centrum Rotterdam op 21 augustus | Foto: Rijnmond

De demonstratie Unmute Us die voor zaterdagmiddag in Het Park in Rotterdam stond gepland, gaat niet door. De Rotterdamse organisatie sluit zich aan bij het protest in Den Haag. Unmute Us protesteert tegen de coronamaatregelen bij festivals, muziekevenementen en nachtclubs.

De organisatie van Unmute Us Rotterdam roept deelnemers aan het protest dan ook op om zaterdag 11 september mee te doen aan de protestmars die om 14:00 uur van het Malieveld in Den Haag vertrekt. Reden voor het afblazen van de Rotterdamse demonstratie zijn de werkzaamheden in Het Park.

Daar worden momenteel onder meer gras- en bloemenvelden opnieuw ingezaaid. Die zijn niet bestand tegen het verwachte grote aantal bezoekers. De organisatie heeft in overleg met de gemeente Rotterdam besloten de bijeenkomst in Het Park bij de Euromast af te blazen.

Zekere voor het onzekere

Initiatiefnemer Aziz Yagoub zegt daarover: "We gaan er niet vanuit dat onze deelnemers zich met kwade bedoelingen aansluiten bij het protest. Om het zekere voor het onzekere te nemen, sluiten we ons aan bij onze Haagse collega's. Vorige keer kwamen zij immers naar Rotterdam, nu draaien we het om."

De gemeente Rotterdam laat in een reactie weten dat ze blij is met de houding van de organisatie. "We hebben samen gezocht naar andere locaties. Toen dat niet lukte heeft de organisatie besloten om in Den Haag aan te sluiten."