Wie herkent verdachten van reeks geweldsincidenten?

Na de 'vergisontvoering' van een man in Hoofddorp, die zes dagen later gewond opduikt in Delft, zijn er in Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht geweldsincidenten. De politie houdt er rekening mee dat de onderschepping door de douane van een partij cocaïne, de reden kan zijn.

Een bedrijfspand aan de Kreekweg in Zwijndrecht wordt in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 augustus rond 3.30 uur in brand gestoken. Dat doen de daders door een gestolen grijze Renault Megane tegen de gevel van het pand te rijden en in brand te steken. Ze vluchten daarna in een witte Renault Clio RS. Een auto die nog niet is teruggevonden. De daders van deze brandstichting zijn gefilmd.

In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 augustus rond 1.30 uur is er een ontploffing aan de Boezem in Alblasserdam. Even verderop in de Merelstraat wordt een explosief ontdekt. Bovendien wordt in Alblasserdam in de nacht van 28 op 29 augustus omstreeks 3.30 uur brand gesticht bij een transportbedrijf aan de Edisonweg. Daar zijn ook beelden van.

Te zien is dat twee mannen naar het pand rennen, een ruit intikken en een jerrycan met een brandbare vloeistof naar binnen gieten. Na een enorme explosie breekt er brand uit. Tot slot wordt op zaterdag 28 augustus een woning aan de Tromplaan in Hendrik Ido Ambacht beschoten.

De daders gaan nietsontziend te werk. Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen. De burgemeesters hebben panden en woningen die doelwit waren gesloten. De bewoners maar ook hun buren zijn uit voorzorg tijdelijk verhuisd. De politie heeft inmiddels op verschillende plekken zichtbare en onzichtbare maatregelen getroffen.

Een 43-jarige vrouw uit Rotterdam en een 24-jarige Amsterdammer zijn al aangehouden. Maar er zijn meer personen betrokken bij het geweld. Camerabeelden van de incidenten, die nog niet met de politie zijn gedeeld, blijven daarom welkom. Dat geldt ook voor andere informatie. Ieder klein detail kan namelijk helpen bij de aanhouding van de daders. Dus als u iets weet geef het door.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000