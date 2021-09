Man steelt tientallen reisgidsen uit boekenwinkels

Veel mensen houden van reizen, maar de man die in deze zaak wordt gezocht overdrijft dat. Hij steelt uit Bruna winkels in Hellevoetsluis en Rotterdam-Hoogvliet tientallen dure reisgidsen. De totale schade bedraagt inmiddels duizenden euro’s. Er zijn beelden van hem.

Op 26 juni om 12.50 uur en 15 juli om 15.20 uur slaat hij toe in een boekhandel aan de Binnenban in Hoogvliet. Op 28 juni om 15.50 uur en 25 juli om 16.25 uur stopt hij in een boekenwinkel in winkelcentrum de Struytse Hoeck in Hellevoetsluis een grote partij reisgidsen in zijn rugzak. Wie herkent de dader?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000