Twee verdachten van koelbloedige moord in Capelle gefilmd

Beelden van twee personen die wegrennen van de plek waar kort daarvoor de 37-jarige Wisam Al Abassi is neergeschoten. Hij wordt door diverse kogels geraakt en overlijdt korte tijd later in het ziekenhuis.

Het slachtoffer, een bekende dj binnen de Iraakse gemeenschap, laat op vrijdagavond 23 juli om ongeveer 22.45 uur zijn hond uit in een parkje aan het Valeriusrondeel in Capelle aan den IJssel. Plotseling horen omwonenden schoten. Als ze gaan kijken zien ze Wisam op straat liggen. Zijn hond ligt trouw naast hem.

De twee personen op de camerabeelden vluchten in een rode Renault Clio, die later in de Burgemeester van Beresteijnlaan uitgebrand wordt teruggevonden. De politie is op zoek naar eventuele getuigen en naar mensen die aanvullende camerabeelden of informatie hebben, over bijvoorbeeld het motief. Uiteraard komt de politie ook graag in contact met personen die weten wie de vluchtende mannen zijn.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000