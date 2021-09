Man in hoofd geschoten, verdachte op beeld

Een 50-jarige man wordt na een ruzie in zijn hoofd geschoten, maar overleeft het. Wel moet hij de rest van zijn leven het zicht in één oog missen.

Het slachtoffer wordt in de nacht van zondag 18 op maandag 19 juli omstreeks 1.00 uur beschoten in de Leliënstein in Rotterdam-Zuidwijk. Voorafgaand aan de schietpartij horen omwonenden een ruzie met veel geschreeuw.

Een 32-jarige vrouw, die wordt verdacht van betrokkenheid, is aangehouden. De politie is nog op zoek naar een mannelijke verdachte, die kort na de schietpartij fietsend wegrijdt van plaats delict. En een man die korte tijd na het incident naast de verdachte fiets. Hij kan een belangrijke getuige zijn. Wellicht herkennen kijkers de mannen van de beelden.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000