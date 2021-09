Vier maanden cel voor bedreigen agente in videoclip

Rotterdammer Ernon S. moet vier maanden de cel in voor zijn rol in een videoclip. In de clip zijn geluidsfragmenten van een wijkagente te horen. Ook wordt haar foto verbrand, een pistool geladen en wordt er ogenschijnlijk over haar foto geürineerd. De rechtbank in Dordrecht veroordeelde de 25-jarige ook tot het betalen van 750 euro smartengeld en twee maanden voorwaardelijke celstraf.

Een geblurde tatoeage op een hand en een shirt in een pastelkleur in close-up bij het wapen. Dat is voor de rechtbank voldoende bewijs dat de verdachte van het bedreigen van een agent daadwerkelijk fout zat. De tatoeage en het shirt corresponderen met het totaalplaatje als Ernon S. helemaal in beeld is, oordeelt de voorzitter van de rechtbank. Er is niet precies te zien wie het wapen laadt, maar de rechtbank acht het op deze manier toch overtuigend bewezen. Ernon ontkende eerder op zijn beurt betrokkenheid bij de bewuste scenes.



"Deze wijkagente is bedreigd. Het was voor haar aanleiding om overplaatsing naar een andere wijk aan te vragen. Publieke bedreigingen zoals deze veroorzaken gevoelens van angst en afkeuring. U toont geen enkel respect voor de politie", zegt de rechter daarover.





De verdachte zit al vier maanden in voorarrest en komt met deze straf waarschijnlijk zeer binnenkort vrij. Het vonnis was conform de eis, twee weken geleden vroeg de officier van justitie om vier maanden cel. Ook zal hij moeten meewerken aan een zinvolle dagbesteding en mag hij geen contact zoeken met de bewuste agente. Ernon S. is betrokken bij projecten die jongeren die het criminele pad dreigen op te gaan een tweede kans moeten geven. Ook zet hij zich in voor jongeren die vrijkomen uit detentie. Dat werk wil hij graag voortzetten.