Bert Wijbenga geïnstalleerd als burgemeester van Vlaardingen: 'Waar het mee begint, is veel mensen ontmoeten en heel goed luisteren'

"Ik voel me vereerd", reageerde Wijbenga na afloop verheugd. "Ik vind het heel leuk dat Vlaardingen mij zo hartstikke duidelijk een warm welkom geeft." Eind juni werd bekend dat Wijbenga was voorgedragen als nieuwe burgemeester van Vlaardingen.

Wijbenga werd unaniem naar voren geschoven door een vertrouwenscommissie bestaande uit dertien raadsleden. Veertien kandidaten hadden op de vacature gesolliciteerd, Wijbenga kwam als beste uit de bus. De voordracht werd hierna formeel goedgekeurd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Haringkop

Hoe denkt Wijbenga als geboren Haarlemmer een echte 'Haringkop' te worden? "Die titel moet ik krijgen uit de stad. Ik zal mijn best doen. De raad heeft een hele duidelijke opdracht gegeven: veiligheid, leefbaarheid, samenwerken en het imago van de stad. Dat is mijn opdracht. Maar waar het mee begint, is heel veel mensen ontmoeten, heel goed luisteren en aanvoelen wat echt nodig is in de stad. Dat ga ik de komende tijd ook doen."

Voor zijn voorganger Eenhoorn, die eind 2019 als waarnemend burgemeester werd aangesteld, was corona op dat vlak een beletsel. "Ik heb daar echt mazzel mee, want corona gaf echt een beperking. Ons leven wordt weer normaler. Dan kan ik ook lekker vrij Vlaardingen in en iedereen ontmoeten en met iedereen spreken."

Verhuisd

Dat gaat helemaal makkelijk nu Wijbenga en zijn vrouw Cora van Nieuwenhuizen, voormalig minister van Infrastructuur en Waterstaat, recentelijk zijn verhuisd naar Vlaardingen. Het stel heeft een woning betrokken in de Oostwijk, aan de centrumzijde van de stad. "We hebben echt het idee dat je Vlaardingen niet goed kunt begrijpen als je er niet leeft", legt Wijbenga uit. "Daarom hebben we snel de stap gezet om het huis te verkopen in Rotterdam en een huis te kopen in Vlaardingen."

Van Nieuwenhuizen mag zich na haar recente overstap naar lobbyclub Energie Nederland nu ook burgemeestersvrouw noemen. "De belangrijkste aanpassing is natuurlijk dat we ineens een nieuwe woning hebben in Vlaardingen en heel veel mensen ontmoeten", zegt ze. "Dat is gewoon hartstikke spannend. Bert heeft er ontzettend veel zin in, dus ik kijk er ook heel erg naar uit. Als je zo'n warm welkom krijgt als wij hier vanavond hebben gekregen... een betere start kun je je niet wensen."

Wanneer Van Nieuwenhuizen wordt gevraagd naar de grote kwaliteiten van haar man om een goede burgemeester te worden, reageert zij met een knipoog. "Ik vind het zelf natuurlijk de leukste man van Nederland, dat mag duidelijk zijn", lacht Van Nieuwenhuizen. Dan, serieuzer: "Maar ik merk dat heel veel mensen van Bert houden. Dat krijg je niet voor niets. Dat is denk ik goed voor een burgemeester."