Wethouder Karremans: 'Skaters houden plek op Museumpark'

De skaters houden een plek op het Museumpark in Rotterdam. Dat heeft wethouder Karremans van Buitenruimte gezegd na vragen van de gemeenteraad. Maar het plan om te vergroenen zal niet veel veranderen. Het is al klaar en alles opnieuw veranderen is volgens de wethouder te ingewikkeld en te duur.

Skaters hadden aan de bel getrokken omdat zij bang zijn dat het vergroenen van het evenemententerrein in het park er toe leidt dat zij niet meer kunnen skaten in het gebied achter het nieuwe depot van Boijmans van Beuningen. Dagelijks komen daar vele skaters, BMX’ers en longboarders bijeen op het asfalt.

Volgens de plannen van de gemeente gaat het huidige plein, waar in de zomer ook de Pleinbioscoop plaatsvindt, op de schop. Er komt minder asfalt en meer groen. Dat is jaren geleden al afgesproken met de gemeenteraad. Gevolg is wel dat de ruimte om te skaten kleiner wordt. Ook zou de ondergrond van een stroever materiaal zijn, waardoor het rollen minder goed zou gaan.

De urbansporters trokken aan de bel bij de politiek en kwamen met een petitie. Een ruime meerderheid in de raad vindt ook dat de unieke skatelocatie moet blijven. Het stadsbestuur werd gevraagd met een oplossing te komen. De wethouder heeft nu gezegd dat er ruimte voor de skaters blijft in het Museumpark maar dat er toch wordt vergroend.

Toch skatebare vloer in park

De ondergrond op plekken waar geen groen is, zal glad blijven, zo verzekert wethouder Karremans. “Er is in samenspraak met de skaters, waarmee wekelijks contact is, een ondergrond gevonden voor het terrein die geschikt is voor skaten. Op het hele verharde deel van het Museumpark zal dat aangelegd worden”.

Maar er is wel een aantal beperkingen, laat de wethouder ook weten. Het groen dat aangelegd gaat worden kan niet zomaar veranderd worden. “Je bouwt op het dak van een parkeergarage. Daar zit een heel waterleidingensysteem onder. Dat groen wordt aangelegd op een manier dat het past in dit systeem. Het gaat dan om een afvoer van het huidige evenemententerrein. Maar ook om de leidingen van de fonteinen. Als je dat wil veranderen moet je een heel nieuw onderzoek doen. Dat betekent minimaal een jaar uitstel en de inschatting is dat een nieuwe ontwerp minimaal tweehonderdduizend euro kost."

Ook vindt het stadsbestuur dat in warme dagen er meer behoefte aan groen is vanwege hittestress. Zeker op een locatie met zo’n spiegelend gebouw als het Depot.

Informatiebijeenkomst

D66 wil nog een technische uitleg over waarom er geen aanpassingen kunnen komen in het groen ontwerp dat nu op tafel ligt. Die bijeenkomst komt er binnenkort. De skaters en andere gebruikers van het Museumpark kunnen die uitleg online meekijken. Er is nog geen datum bekend.