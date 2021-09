Het weer van vandaag: enkele buien en kans op onweer

Vandaag laat de zon zich slechts af en toe zien en vooral in de middag vallen enkele buien met kans op onweer. De temperatuur komt uit op 21 graden aan zee en 23 graden in het oosten van de regio. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen en wordt het al snel droog. Eind van de nacht kan er in het westen van de regio lichte regen vallen. Met een minimumtemperatuur van 16 graden blijft het zacht. De zuidwestenwind waait zwak tot matig en aan zee vrij krachtig, kracht 2 tot 5.

Morgen is het overwegend bewolkt met soms wat lichte regen of een bui. In de namiddag en avond blijft het droog met vanuit het westen enkele opklaringen. In de middag wordt het 21 graden en staat er een matige zuidwestenwind, kracht 3 of 4.

Vooruitzichten

Op zondag is er af en toe zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Maandag zien we geregeld zon en blijft het droog. Dinsdag zijn er perioden met zon en bestaat er in de middag kans op een bui. Op woensdag is er meer bewolking met enkele buien en bestaat er kans op onweer. Het blijft (iets) aan de warme kant voor de tijd van het jaar.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 september bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 19,2 graden en de minimumtemperatuur 10,2 graden. Er valt gemiddeld 28,8 mm neerslag.