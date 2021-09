Rotterdamse raad wil meer wapeninleveracties

Deze zomer waren er in drie weken tijd veertien schietpartijen en twee dodelijke steekpartijen in Rotterdam. De gemeenteraad heeft geschokt gereageerd en wil nu nog meer maatregelen zodat het geweld stopt. Het PvdA-raadslid Lammering denkt dat alleen harder straffen niet de oplossing is. “Het gaat ons vooral om opvoeding en vertrouwen en perspectief geven."

262 wapens ingeleverd

Het Openbaar Ministerie wordt nu opgeroepen om naast andere maatregelen, zoals preventief fouilleren, vaker de mogelijkheid te bieden om wapens in te leveren. Volgens Steven Lammering van de PvdA zijn eerdere wapeninleveracties erg succesvol geweest. “Zo zijn er in 2019 tijdens een 14-daagse wapeninleveractie in Rotterdam, Spijkenisse, Schiedam, Capelle aan den IJssel en Dordrecht 262 wapens ingeleverd.”

Burgemeester Aboutaleb heeft al eerder gezegd dat over de frequentie van dit soort acties goed nagedacht moet worden. Het kan regelmatig georganiseerd worden, maar niet te vaak. “Niet elke maand. Ook is het geen vervanging van het preventief fouilleren. Een echte zware crimineel levert bij zo’n actie zijn wapen niet in”, zei de burgemeester vorige week tegen de gemeenteraad. De eerst volgende inleveractie staat half oktober gepland.

Lokaal verbod messenverkoop voor jongeren

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders ook opgeroepen alle mogelijke instrumenten in te zetten om de rust en de veiligheid in de wijken te herstellen. Gedacht wordt aan meer camera’s en ook meer preventief fouilleren. Leefbaar Rotterdam stelde voor om als stad ook een lokaal verbod voor het verkopen van messen aan jongeren onder achttien jaar in te stellen. Landelijk wordt er aan zo’n verbod gewerkt, maar het duurt nu al lange tijd en er is nog steeds geen verbod. Dus wil Leefbaar het zelf doen.

Waar Leefbaar Rotterdam-fractievoorzitter Robert Simons een kans ziet dit te regelen in de plaatselijke regelgeving, is loco-burgemeester Vincent Karremans minder enthousiast. Hij pleit er juist voor te wachten tot het geregeld is op landelijk niveau. “Wij hebben onze twijfels of dit juridisch kan.” Verder wees hij erop dat je ook makkelijk een mes in een buurgemeente kan kopen. Het voorstel van Leefbaar is uiteindelijk verworpen door de gemeenteraad.