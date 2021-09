Na vijftig uur is de brand op het schip met schroot uitgeblust: 'Een hele complexe brand'

De brand in de Quebecstraat in de Botlek | Foto: MediaTV

Na vijftig uur blussen, is de broeibrand in het ruim van een schip met een lading lithium-batterijen uitgeblust. Het schip ligt in de Laurenshaven in het Rotterdamse Botlekgebied. Met het uitblussen, is de rookoverlast ook voorbij.

De brandweer haalde de hele nacht schroot uit het schip, maar dat mocht niet baten tot vrijdagmiddag 17:00 uur. "Het was een complexe brand, omdat het gaat om een broeibrand", legt een woordvoerder van de veiligheidsregio uit. "Vrijdagochtend rond 11:30 uur was het eerste ruim leeg en het tweede ruim, dat ook had gebrand, zoveel mogelijk gesmoord. Uiteindelijk kreeg de brandweer de brand uit, na vijftig uur bezig te zijn geweest."

De brandweer hoopte vrijdagochtend dat het weghalen van schroot en vol laten lopen van het ruim de brand definitief zou blussen, maar dat was lastiger dan gedacht. Dat had ermee te maken dat niet alle compartimenten onder water konden worden gezet.

Sinds woensdag

Sinds woensdagmiddag was er broeibrand in een partij schrootafval in het ruim van een schip. De hardnekkige brand was moeilijk te bestrijden. Donderdagmiddag besloot de brandweer om het ruim vol water te laten lopen. Daardoor kwam meer rook vrij. Een NL-Alert waarschuwde inwoners van Schiedam en Vlaardingen voor de rook.