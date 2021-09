Bewoners zijn verknocht aan 'klotebuurt' Oud-Crooswijk: ‘Vroeger lachte ik, nu heb ik een huilkoppie, maar ik laat me niet wegpesten uit mijn wijk’

"Een slechte huisbaas.” Dat zeggen meerdere huurders als je aanbelt. Ze klagen over te weinig en slecht onderhoud. “Ik ben de eerste bewoner van deze flat en heb na 35 jaar nog steeds dezelfde douche en wc”, zegt geboren en getogen Crooswijkse Hennie Hamelink. Haar bovenbuurman heeft al twee jaar last van een lekkage. Bij een fikse regenbui komt het via het kozijn naar binnen en zorgt voor plassen water op de vensterbank en vloer. Verderop hebben huurders last van een verstopte regenpijp die het balkon blank zet. Ook dat speelt al jaren.

Het echtpaar Martin en Hennie uit Oud-Crooswijk | Foto: Rijnmond

Een kleine rondgang langs huurders maakt duidelijk dat er veel valt op te knappen in Oud-Crooswijk. Woningcorporatie Havensteder geeft toe dat er sprake is van achterstallig onderhoud. De meeste woningen stammen uit de jaren ’80. Stap voor stap gaat de corporatie de komende jaren aan de slag met onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw. Het doel is meer variatie in woonsoorten: voor jong, oud, gezinnen en alleenstaanden. En meer variatie in huurprijzen, van 650 euro tot duizend euro per maand.

Om draagvlak voor een grootschalige wijkaanpak te krijgen, moet je volgens gastonderzoeker aan de TU Delft, André Ouwehand, stevig inzetten op sociaal beheer en maatschappelijke betrokkenheid. En daar is werk aan de winkel voor de corporatie.

Slechte bereikbaarheid woningcorporatie

Huurders zijn slecht te spreken over de bereikbaarheid van Havensteder. Als ze bellen, krijgen ze een bandje, moeten ze van alles intoetsen, is het lang wachten om iemand aan de lijn te krijgen en het gebeurt dan ook nog wel dat er opnieuw een bandje wordt gestart. En als ze de corporatie te pakken hebben, dan moeten ze veel geduld hebben voordat ze komen repareren. “Dan moeten we nog tien dagen wachten”, zegt een bewoonster van 71 jaar. “En de huismeester zien we hier ook nooit rondlopen”, gaat ze verder.

Nog meer huur? Ben je niet wijs? Bewoonster Hennie

Veel huurders zijn honkvast en gehecht aan hun wijk Crooswijk. Zeker de oudere bewoners. Die blijven zitten waar ze zitten ook al zien ze hun wijk achteruitgaan. Ze zouden binnen de wijk wel overwegen om kleiner, op de begane grond of in een flat met lift te gaan wonen. Maar ze piekeren er niet over als ze dat meer geld gaat kosten. “Nog meer huur? Ben je niet wijs?“, zegt de 76-jarige Hennie. Ze betaalt haast zevenhonderd euro huur per maand. Een bewoner van negentig jaar bij haar om de hoek blijft op de eerste etage wonen want hij gaat niet naar beneden voor een hogere huur.

Het achterstallig onderhoud moet geen reden zijn voor sloop, zeggen huurders. “Laten ze starten met goed onderhoud en opknappen”, zegt de 76-jarige Hennie. Daar is de 81-jarige Stien het mee eens. “Als er wat mankeert, dan moeten ze opknappen. Daar betaal je huur voor.” Zij is een tevreden huurder en vindt dat je ook zelf de handen uit de mouwen kan steken. “Je huurt het en je moet er zuinig op zijn. Soms moet je er zelf ook een beetje wat aan willen doen. Want je moet er een leven lang wonen."

De 81-jarige Stien uit Oud-Crooswijk | Foto: Rijnmond

Alles afgepakt van oude Crooswijkers

De ouderen in Oud-Crooswijk vinden dat ze in het verdomhoekje zitten. ”Het is niet leuk meer in Crooswijk. Vroeger lachte ik altijd en nou heb ik een huilkoppie en denk: wat is er van mijn wijk geworden”, zegt de 76-jarige Hennie. Veel oude Crooswijkers missen hun clubjes en winkels. “Er is helemaal niets meer. Alles hebben ze afgepakt. Al onze clubjes zijn weg”, zegt een boze Hennie. De 83-jarige Greet is het daar grondig mee eens en mist de ‘Hollandse’ zaken aan de winkelstraat Crooswijkseweg. “Geen één winkeltje is er meer van over”, zegt ze.

De 76-jarige Hennie Hamelink is geboren en getogen Crooswijkse | Foto: Rijnmond

Net als in andere delen van de stad, vergrijst de wijk. Steeds meer ouderen blijven zelfstandig wonen terwijl het aantal voorzieningen voor thuiswonende ouderen de laatste jaren enorm is afgenomen. Dat geeft de gemeente Rotterdam toe en daardoor staat prettig oud worden onder druk.

De gemeente gaat in Oud-Crooswijk een ‘ouderenhub’ opzetten. Dat moet een centrale plek worden waar ouderen terecht kunnen voor activiteiten, zorg en ondersteuning. Hennie weet wel waar ouderen behoefte aan hebben: “Nou gewoon een club waar allemaal mensen komen, voor een bakkie koffie, gezellig onder mekaar, en voor bingo.”

Nauwelijks plek voor starters in Oud-Crooswijk

Waar in Oud-Crooswijk ook een groot gebrek aan is, zijn betaalbare huurwoningen voor de lage en middeninkomens. Vooral starters en jongeren zijn daar de dupe van. Zij blijven noodgedwongen thuis wonen omdat ze geen huis kunnen kopen en geen hoge huur van meer dan duizend euro kunnen betalen.

Zo zoekt de 24-jarige Mohsine al een tijdje naar een huurwoning voor zichzelf. Hij woont nog altijd bij zijn moeder in Oud-Crooswijk. Een huur tussen de 700 en 800 euro zou voor hem ideaal zijn. Hij werkt in de geestelijke gezondheidszorg en begeleidt mensen die kampen met een drank- drugs- of gameverslaving.

De 24-jarige Mohsine uit Oud-Crooswijk | Foto: Rijnmond

Hij staat 2,5 jaar ingeschreven bij Woonnet Rijnmond. Alle corporaties in Rotterdam bieden hun beschikbare woningen aan via dit platform. Woonnet werkt met drie categorieën: inschrijfduur, loting en direct kans. Voor de inschrijfduur is er een wachtlijst van meer dan vijf jaar. Bij een woonloting is het een kwestie van geluk en bij direct kans draait het om razendsnel reageren. Nieuwe woningen komen ’s avonds om acht uur online en de eerste die reageert, krijgt de woning. Dit gaat over het aanbod van sociale huurwoningen voor woningzoekenden zonder urgentie en in de prijsklasse van 633 euro tot de sociale huurgrens van 753 euro.

Crooswijkers met laag inkomen hebben evenveel recht De 24-jarige Mohsine

Van dat aanbod is bijna niets te vinden in Crooswijk. Mohsine pleit voor een gevarieerder aanbod van woningen in zijn wijk. ”Mensen die wat verdienen, moeten ook een kans krijgen. Maar niet alle Crooswijkers met een laag inkomen moeten eruit. Dat is niet eerlijk of rechtvaardig, zij hebben evenveel recht”, zegt Mohsine.

Corporatie Havensteder wil meer plek maken in Oud-Crooswijk voor woningzoekenden zoals Mohsine zonder dat de huidige sociale huurders het gevoel krijgen dat ze weg moeten. “Het is geen kwestie van armen die moeten wijken voor rijken. De opdracht is om ook te bouwen voor middeninkomens en woningen toe te voegen aan een wijk, zegt corporatiedirecteur Hedy van den Berk. “Door de hele stad zie je steeds meer mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning terwijl er daar steeds minder van zijn. Vandaar dat we zeggen niet slopen maar bijbouwen”, vervolgt ze.

Bewoners in Oud-Crooswijk ergeren zich aan vuilnis op straat | Foto: Rijnmond

Bewoners klagen veel over vuilnis op straat | Foto: Rijnmond

[image:]

Verknocht aan hun klotebuurt

Veel Crooswijkers kunnen goed klagen over wat er allemaal mis is in Oud-Crooswijk. Maar ondertussen zijn ze ook verknocht aan hun buurt en willen nooit meer weg. Ondanks problemen van slecht onderhoud, armoede, verschraling, schreeuwende hangjongeren en troep op straat.

Want ook al valt er niet meer te leven in Oud-Crooswijk, voor geen goud vertrekt de 76-jarige Hennie. “Ik heb hele fijne buren. Een Creoolse, een Marokkaanse, boven mij een Turk en daarboven een Kaapverdiaan. Ik ga niet achter de geraniums zitten en ik laat me door niemand wegpesten uit Crooswijk want ik ben een Crooswijkse”, zegt ze vol overtuiging.

Het is gezellig, ik ken veel mensen en hoef maar te bellen of ze komen helpen Bewoonster Ayse

De levendigheid op straat en het contact tussen bewoners noemen bewoners als pluspunten. Dat is de reden dat Hasan en Ayse Dogan nooit meer weg willen uit Oud-Crooswijk. Ze zijn er veertig jaar geleden neergestreken, hebben hun drie kinderen er groot gebracht en zijn onlangs binnen de wijk verhuisd. “Het is gezellig, ik ken veel mensen en ik hoef maar te bellen of ze komen me helpen”, vertelt de 63-jarige Ayse.

Het echtpaar Hasan en Ayse uit Oud-Crooswijk | Foto: Rijnmond

Hun kinderen zijn uitgevlogen naar rustige woonwijken aan de rand van Rotterdam. Daar moeten Hasan en Ayse niet aan denken. “Het is daar wel heel stil op straat, dat is wel een beetje saai”, zegt Hasan.

Opknappen samen met bewoners

Woningcorporatie Havensteder wil rekening houden met de wensen van de bewoners bij het opknappen van de wijk. “We gaan dit zoveel mogelijk samen met bewoners doen. Door ze betrekken, door naar ze te luisteren, door ideeën serieus te nemen, ze onderdeel te maken van de plannen. Want het is tenslotte hun wijk en hun thuis.” zegt corporatiedirecteur Hedy van den Berk.

Meer plek voor starters, de telefoon opnemen, de huizen goed onderhouden en gezelligheid voor ouderen, dat zetten de bewoners alvast op de wensenlijst. Maar hark de boel niet teveel aan en gooi de huren niet teveel omhoog als je de charmes van een volksbuurt wilt behouden.

Wil je reageren of heb je suggesties? Mail: marion.keete@rijnmond.nl