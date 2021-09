Sparta pikt transfervrije middenvelder Mo Osman op

Osman speelde in het verleden bij Vitesse, Telstar en Heracles. Met name bij Telstar maakte de rechtsbenige middenvelder indruk met 7 doelpunten in 19 duels. De laatste club van Osman was Al Kharaitiyat in Qatar, waarvan hij nu transfervrij over komt naar Sparta.

De geboren Syriër is meteen speelgerechtigd voor Sparta, dat dit weekend in actie komt tegen Fortuna Sittard. Die wedstrijd begint zondag om 14:30 uur en is te volgen op Radio Rijnmond.