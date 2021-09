Jens Toornstra in FC Rijnmond: 'Feyenoord moet hopen dat iedereen fit blijft'

Die reportage is vrijdag te zien in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond, waarin ook oud-Feyenoorder Luigi Bruins te gast is. Die uitzending vrijdag rond 17:20 uur. De sneak preview van de reportage is hieronder alvast te zien. Hij spreekt onder meer over de potentie van het huidige Feyenoord en de risico's die hij ziet met de selectie voor dit seizoen. "Er zijn twintig spelers weggegaan en er is maar de helft voor teruggekomen. Vaak heb je een wat bredere selectie nodig om tot het einde mee te spelen. Of je moet heel fit blijven. Wij moeten hopen op het laatste."

We volgden Jens Toornstra die woensdag op de Euromast een tentoonstelling van supportersvereniging De Feijenoorder opende met foto's van Feyenoord uit het verleden. Die zijn daar tot het eind van dit jaar te zien. "Ik vind het echt een gaaf idee, de hoogste expositie ooit. Mijn doelpunt in de bekerfinale tegen AZ, Eddy Treijtel, Ben Wijnstekers, Pierre van Hooijdonk. Prachtige momenten uit de clubhistorie. Bij het UEFA Cup jaar was ik 13, zat ik met een Feyenoord shirtje thuis te kijken. Mooie tijden."