Wim (72) bouwde met stappen tellen, ruitjespapier en duizenden luciferhoutjes de Laurenskerk na

In vier maanden tijd maakte Rotterdammer Wim van Oevelen een kopie van de Notre Dame, helemaal van luciferstokjes. Het bouwwerk werd een maand later tentoongesteld in Miniworld. Wim had de smaak toen goed te pakken en in april onthulde hij zijn Taj Mahal. En nóg is Wim niet op de luciferstokjes uitgekeken, want vrijdag onthult hij zijn nieuwe werk. Zijn inspiratie staat dit keer iets dichter bij huis: de Laurenskerk. Alleen het haantje op de toren moet nog, "maar dan moet het wel klaar zijn", vindt Wim.