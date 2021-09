Fraser heeft meer lucht in zijn selectie na interlandbreak: Auassar terug bij Sparta, schorsing Pinto van de baan

De linksback uit Luxemburg is na een beroep van Sparta niet geschorst na zijn rode kaart tegen Go Ahead Eagles. De tuchtcommissie betaald voetbal heeft Mica Pinto vrijgesproken van ernstig gemeen spel wegens gebrek aan bewijs. Alles bij elkaar zorgt het ervoor dat Fraser weer iets meer luxekeuzes kan maken. Hoewel het overeind blijft staan dat de trainer graag nog meer versterkingen in deze zomer had zien komen.

"Natuurlijk is die teleurstelling er zeker. We hebben het gevoel dat we wilden doorpakken. Als je heel eerlijk bent, is dat niet aan de orde. Sterker nog, we moeten met zijn allen beseffen dat het een pittig seizoen zal worden, misschien wordt het pas twee of drie wedstrijden voor het einde beslist. Ik ben wel overtuigd van deze groep dat we dat gevecht aan kunnen gaan, we lopen niet weg voor die uitdaging."

Fraser wil het vooral hebben over Sparta, omdat het een pittig seizoen gaat worden. En niet over het Nederlands elftal, waar hij de afgelopen week mee bezig was als assistent van Van Gaal. "Ik kan dat goed scheiden, maar de buitenwacht heeft het daar moeilijk mee. Dus praat ik nu alleen over Sparta," zegt Fraser.

Onenigheid met Fledderus van FC Groningen

En dan was er nog de kwestie met Mark-Jan Fledderus, die liet blijken niet te spreken te zijn over Henk Fraser. Volgens de technisch directeur van FC Groningen heeft de Sparta-trainer niet de waarheid gesproken over de onderhandelingen met Laros Duarte. Fraser noemde Fledderus 'oncollegiaal en onfatsoenlijk' omdat hij de middenvelder 'bestookt' zou hebben met appjes.

Fledderus wilde excuses van Fraser. Maar dat gaat niet gebeuren. "Heb jij een recificatie ergens gezien? Nee toch? Dus ik neem er niets van terug maar ik ga er ook geen woorden meer aan vuil maken. Ik hoop dat we elkaar tegenkomen, het is jammer dat we niet meer voetballen..."