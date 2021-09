Na Hoogland komt ook tweevoudig Olympisch kampioen Lavreysen naar Zesdaagse Rotterdam

Lavreysen versloeg vorige maand op de Spelen nog landgenoot Jeffrey Hoogland, die eerder deze week in Zesdaagse TV zijn komst naar Rotterdam Ahoy al bevestigde. Daarmee krijgt de Zesdaagse, die op 7 december begint, een heuse herhaling van de Olympische sprintfinale.

"Overal waar we rijden, staan we uiteindelijk wel tegenover elkaar", vertelt Lavreysen. "Dat gaat in Rotterdam ook gebeuren. Het wordt vast weer een mooi duel. De Zesdaagse is altijd heel speciaal om te rijden. Er is een goede sfeer en een fijn wedstrijdprogramma. Daarnaast is het ditmaal natuurlijk extra bijzonder, omdat het de eerste keer na de Spelen is."