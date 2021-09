Olympische medaillewinnaar uit België komt naar Marathon Rotterdam en jaagt op Europees record

"Rotterdam is voor mij dé stad van de marathon", zegt de 32-jarige Abdi. "Er ligt een snel parcours en de organisatie is altijd top. Bovendien voelt 'Rotterdam' voor mij als een thuiswedstrijd. Dat heb ik nergens anders."

Op dit moment is het Europees record met 2.04.16 in handen van Kaan Kigen Özbilen. Abdi: "Als ergens het Europese record voor mij haalbaar is, is het hier, maar ik zal er wel mijn uiterste best voor moeten doen."

Olympische Spelen

Vorige maand kwam Abdi op heroïsche wijze als derde over de streep in de Olympische marathon. Onder aanmoedigingen van zijn Nederlandse vriend Abdi Nageeye, die het zilver pakte achter winnaar Eliud Kipchoge, sprintte de Belg naar een bronzen plak. Nageeye kiest dit najaar voor de marathon van New York en staat op 24 oktober dus niet aan de start in Rotterdam.

Marathondirecteur Mario Kadiks is blij met de komst van Abdi en is in volle voorbereiding op de veertigste editie van 'de mooiste'. "Wij hopen dat de regering ons voldoende ruimte geeft om onze marathon op een mooie manier te organiseren. Daarbij is van groot belang dat wij snel duidelijkheid krijgen van 'Den Haag' over eventuele beperkingen, zodat wij tijdig de noodzakelijke maatregelen kunnen nemen."