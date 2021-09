Erasmus Universiteit sluit per direct Polak gebouw vanwege scheuren in de vloer

Het Polak gebouw op campus Woudestein is vrijdagochtend per direct ontruimd en gesloten, nadat medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) scheuren hadden ontdekt in de vloeren van het gebouw. Tientallen studenten moesten per direct het gebouw verlaten. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van instortingsgevaar.

"In drie van de vier verdiepingen zijn er scheuren ontdekt", zegt een woordvoerder. "Collega's keken naar boven, toen ze opeens scheuren in het plafond zagen. Ze zijn toen meteen verder gaan kijken."

Waardoor die scheuren precies zijn veroorzaakt, is nog niet duidelijk. "Ik kan niks zeggen of deze scheuren er al langer inzitten."

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het Polak gebouw is ontruimd en gesloten. In 2017 gebeurde dat ook al, omdat bleek dat er eenzelfde soort vloerconstructie was gebruikt als in de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Die garage stortte in mei van dat jaar in door een technische fout in de vloerplaten. "Het gebouw heeft al eerder scheuren gehad, maar die waren weer hersteld. Uit onderzoek moet blijken of het om dezelfde scheuren gaat."

Voor de studenten heeft de sluiting van het gebouw voorlopig geen gevolgen. "De studenten krijgen een ander rooster en les in andere gebouwen. Dat is een flinke puzzel, maar wordt hard aangewerkt." Van mogelijk thuisonderwijs is nog geen sprake.

Uit voorzorg gesloten

De constructeurs en ingenieurs die betrokken zijn bij dit gebouw, zijn inmiddels ingeseind. "Zij gaan onderzoek doen naar de constructie van het gebouw en komen vervolgens met een plan voor vervolgstappen."

Voorlopig blijft het Polak gebouw uit voorzorg gesloten tot en met 26 september voor nader onderzoek. Uit dit onderzoek moet blijken welke maatregelen nodig zijn om het gebouw weer veilig in gebruik te kunnen nemen. De sluiting geldt voor het gehele gebouw.