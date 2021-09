Bryan Smeets is nog altijd speler van Sparta: 'Ik was dichtbij een vertrek, maar het liep anders'

Sparta en technisch directeur Henk van Stee beleefden afgelopen maanden een enigszins teleurstellende transferperiode. Waar een aantal bepalende spelers vertrokken, kwamen er weinig versterkingen bij. "Ik laat me liever niet uit over wat ik daarvan vind, dat moeten andere mensen maar doen. Wij mogen als Sparta trots zijn op de jongens die zijn vertrokken. We hebben nog genoeg kwaliteit over."

"Wat dat betreft maak ik me daar geen zorgen over. Vanuit de buitenwacht had je er misschien twee/drie spelers bij willen hebben. Dat is niet gelukt, dan komen er vraagtekens. Maar daar moeten we binnen Sparta niet mee bezig zijn."

Vertrek

"Ik weet in ieder geval dat dit mijn laatste jaar is bij Sparta, de vraag is nu of ik vroegtijdig vertrek of na komend seizoen", vertelde Smeets halverwege juli dit jaar al tegen Rijnmond. Ondanks interesse van buitenaf bleef hij deze zomer in Rotterdam. "Ik was er dichtbij, maar het liep uiteindelijk anders", vertelt hij over een misgelopen overstap. "De redenen daarvoor houd ik lekker voor me. Ik denk ook dat het beter is daar niet over te beginnen."

"Ik heb de knop snel om moeten zetten, maar heb van tevoren ook al gezegd: als ik bij Sparta blijf doe ik hier m'n uiterste best. Als ik wegga is dat voor mij en de club mooi, maar dat is niet het geval geweest. Ik sta hier met een goed gevoel en heb veel vertrouwen in een nieuw seizoen. Wat nu niet is komt over een paar maanden wel."

Ondanks het vertrouwen van Smeets is Sparta voorlopig, met één punt uit drie wedstrijden, niet goed begonnen aan het nieuwe seizoen. "De eerste wedstrijd tegen FC Utrecht hadden we een goede fase, tegen Go Ahead Eagles ook. Zij maken dan de wedstrijd dood, wij lopen weer achter de feiten aan door domme fouten die we zelf maken. Dat moet er echt uit, vorig jaar hadden we dat door het hele seizoen veel en veel minder."

Bekijk hieronder het hele interview met Bryan Smeets.