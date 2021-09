Internationals melden zich weer bij Feyenoord en werken toe naar uitduel met Maccabi Haifa

Sinisterra zal na zijn terugkeer zaterdag wel meteen aansluiten bij de selectie en zondag afreizen naar Israël. Vanwege strenge coronamaatregelen in het land is het in- en uitreizen momenteel erg moeilijk. Er zijn daardoor ook geen supporters en journalisten welkom voor de wedstrijd in Haifa, het eerste groepsduel in de poulefase van de Conference League.

Alireza Jahanbakhsh stond vrijdag ook weer op het trainingsveld in Rotterdam. Feyenoord heeft besloten de aanvaller niet op te nemen in de wedstrijdselectie voor het uitduel met Maccabi Haifa. De club wil zo voorkomen dat de Iraniër in de toekomst mogelijk niet meer uit kan komen voor de nationale ploeg, iets wat een gevolg kan zijn voor sporters uit Iran die uit komen tegen Israëlische sporters. Ook bij de thuiswedstrijd wordt hij door de club om deze reden buiten de selectie gehouden.

Ook de van blessures herstellende Lutsharel Geertruida en Marcos Senesi deden weer alles met de groep mee.