FC Rijnmond over Feyenoord: 'Met dit voetbal ga je uiteindelijk weer meedoen om de eerste drie plekken'

"Dan gaat het vanzelf beter worden", vervolgt de oud-spits van Feyenoord. "Met dit voetbal ga je uiteindelijk weer meedoen om de eerste drie plekken."

Ook voormalig middenvelder van Feyenoord en Excelsior Luigi Bruins spreekt zich in FC Rijnmond niet meteen uit over een mogelijke titel voor de Rotterdammers. "Als je realistisch kijkt heeft vooral PSV echt al wedstrijden van een hoog niveau gespeeld dit seizoen. Van Ajax weten we wat ze kunnen brengen. Feyenoord zit daar nog niet aan, dus het passend om reëel te zijn. Ik zou wedstrijd voor wedstrijd kijken en dan zien waar je staat in de winterstop."

Eerder moeten stoppen

In FC Rijnmond ging het ook uitgebreid over de inmiddels amateurcarrière van Bruins, die vorig seizoen bij Excelsior afscheid nam van het betaald voetbal en nu bij Smitshoek speelt. "Ik ben blij dat ik deze stap gemaakt heb. Voor het gevoel en het echte plezier had ik dit misschien jaren eerder moeten doen. Je gaat naar een club met fijne gasten, we zijn ergens mee bezig. De neuzen staan dezelfde kant op, dat heb je de afgelopen jaren bij Excelsior wel gemist."

"Je merkt dat iedereen in het betaald voetbal zijn eigen agenda heeft, volgens mij is het de meest individualistische teamsport die er is. Iedereen wil een stapje hogerop en werken aan statistieken. Nu merk je dat je met een vriendengroep aan de gang bent. We hebben ook een gemeenschappelijk doel: bovenin meespelen."

Een aantal weken geleden noemde Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen zijn huidige ploeg 'een beter team dan vorig jaar'. Bruins: "Daar ben ik het wel mee eens, als ik het zo van buitenaf bekijk. Ze doen het met z'n allen. Dat was de afgelopen twee jaar, zeker in moeilijke periodes, ver te zoeken. Het is nu weer fris, fruitig en stabiel. Allemaal jonge gasten die gemotiveerd zijn en ook een gezamenlijk doel hebben. Dat is volgens mij het grootste verschil met de afgelopen 2-3 jaar."

