Excelsior doet goede zaken om koppositie en wint de derby tegen FC Dordrecht

De eerste helft in de regioderby was voor de bezoekers. Niet zozeer door een stortvloed aan kansen, maar FC Dordrecht was wel het meest gevaarlijk. Dat begon met een schot van Ruggero Mannes na zeven minuten, die de bal hard naast het doel van Excelsior-doelman Stijn van Gassel schoot.

Hoewel Excelsior via Reuven Niemeijer en Thijs Dallinga twee aardige mogelijkheden kreeg, sloegen de Schapenkoppen als eerste toe. Spits Stijn Meijer zette de aanval zelf op en legde de bal panklaar neer voor collega-spits Nikolas Agrafiotis (0-1).

FC Dordrecht viert het doelpunt van Nikolas Agrafiotis in de derby tegen Excelsior | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Meijer, vorig seizoen nog spelend bij Excelsior, had zijn oude ploeg even later nog meer pijn kunnen doen. Nadat Van Gassel een bal losliet na een botsing met teamgenoot Nikita Vlasenko, lobde Meijer de bal net over. Weliswaar kwam hier geen tegendoelpunt uit voort bij Excelsior, maar Van Gassel moest het veld na deze actie wel geblesseerd verlaten. Het enige positieve voor de Kralingers was dat er hierdoor weer een jeugdspeler zijn debuut maakte: de 17-jarige doelman Pascal Kuiper.

Scherpe start voor Excelsior

Voor FC Dordrecht was er in de eerste helft weinig aan de hand, maar dat veranderde al vanaf de eerste seconde van de tweede helft. De Schapenkoppen kwamen er geen moment meer aan te pas en keken al na een kwartier tegen een achterstand aan. Na 47 minuten was het aanvaller Marouan Azarkan die de gelijkmaker uit de draai binnen knalde (1-1), waarna middenvelder Julian Baas Excelsior na een uur zelfs op voorsprong schoot (2-1).

De Kralingse wervelwind bleef maar voortduren en resulteerde bijna in een fabelachtig doelpunt van Dallinga, maar FC Dordrecht-doelman Bossin was alert op het hakje van de spits. Even later schoot Azarkan zelfs de bal op de lat en testte Dallinga Bossin ook nog eens.

FC Dordrecht moest komen, maar werd niet echt gevaarlijk. Baas had namens Excelsior zes minuten voor tijd de kans om de derby te beslissen, maar schoof de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de handen van Bossin. De eindstand werd pas in de blessuretijd bepaald. Thijs Dallinga knalde zijn zevende doelpunt van het seizoen binnen (3-1).

Excelsior - FC Dordrecht 3-1 (0-1)

29' 0-1 Nikolas Agrafiotis

47' 1-1 Marouan Azarkan

60' 2-1 Julian Baas

90+3' 3-1 Thijs Dallinga

Opstelling Excelsior: Van Gassel (39' Kuiper); Horemans, Vlasenko, Nieuwpoort, Aberkane (46' Ormonde-Ottewill); Baas, Niemeijer (88' Buter), Wieffer, Eijgenraam (46' Chacón) Dallinga, Azarkan (75' Driouech)

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Mannes (83' El Azzouzi), Van Huizen, N’Diaye, Savastano (72' Van der Avert); Miceli (72' Donkor), Hölscher (83' Wielzen), Schuurman (72' Pascu), Biberoglu; Meijer, Agrafiotis