ASWH op zoek naar eerste overwinning en SteDoCo wil graag eerste thuiszege pakken: volg beide duels live in Zuid-Holland Sport

ASWH-TEC eerder dit seizoen in de tweede divisie | Foto: Orange Pictures - Martin Hulsman

De tweede divisie en de derde divisie zaterdag gaan dit weekend de vierde speelronde in. Daarin gaat ASWH op zoek naar de eerste driepunter van het seizoen en wil SteDoCo graag op eigen veld een feestje vieren. Zuid-Holland Sport volgt beide teams op de voet.

ASWH gaat in Bunschoten-Spakenburg bij een amateurgrootmacht op bezoek. IJsselmeervogels is in de tweede divisie de tegenstander voor de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht. Dat duel start om 15:00 uur. Sinclair Bischop verzorgt het radioverslag.

Een divisie lager speelt SteDoCo om 14:30 uur het thuisduel met Excelsior '31. Vorige week haalde de ploeg uit Hoornaar nog flink uit bij HSV Hoek (1-4), maar in eigen huis werd er dit seizoen nog geen zege gepakt. Philip van Es kijkt als radiocommentator naar deze wedstrijd.

Luister vanaf 14:00 uur via de onderstaande livestream naar Zuid-Holland Sport:

Zuid-Holland Sport begint om 14:00 uur en duurt tot en met 18:00 uur. De radio-uitzending is live te volgen op Radio West en Radio Rijnmond. Menno Tamming presenteert de show.