Amateurvoetbal: ASWH delft het onderspit bij IJsselmeervogels; Fischer wint van Van Steensel

ASWH kwam in de 31e minuut op voorsprong via een treffer van Luuk Admiraal (0-1). IJsselmeervogels stelde na de rust orde op zaken met goals van Khalid Tadmine en Mitch Willems. Via een prachtig doelpunt van wederom Admiraal trok ASWH de stand weer gelijk (2-2), maar drie minuten voor affluiten bepaalde Kai Heerings de eindstand op 3-2.

Kijk hieronder naar het interview met ASWH-speler Luuk Admiraal, waarin de aanvaller ook vertelt waarom hij afgelopen zomer niet naar ADO Den Haag is gegaan. De tekst gaat verder onder de video:

Excelsior Maassluis leed bij TEC in Tiel een 1-0 nederlaag. Marvin Heuvelman maakte het enige doelpunt van de wedstrijd, maar dat deed hij wel in eigen doel. De ploeg van trainer Dogan Corneille speelde het duel niet met elf man uit. Vincent van den Berg kreeg in de blessuretijd een rode kaart. Jong Sparta pakte een puntje op bezoek bij Scheveningen. Het Rotterdamse belofteteam speelde met 1-1 gelijk. Marouane Afaker scoorde het enige doelpunt van de Kasteelclub.

Jong Sparta is met acht punten uit vier duels de beste regioploeg in de tweede divisie. De Rotterdammers staan vierde. Excelsior Maassluis bevindt zich op de vijftiende plek met vier punten. ASWH staat laatste met slechts één punt.

Derde divisie zaterdag

De regioploegen vonden in de derde divisie zaterdag het net niet. Barendrecht verloor op eigen veld met 2-0 van Staphorst. SteDoCo en Excelsior ’31 scoorden eveneens niet. Dit duel in Hoornaar eindigde dus in 0-0.

Doelman Petar Stoskovic moest na het geblesseerd uitvallen van Stephan Veenboer als invaller aan de bak bij SteDoCo. Kijk hieronder naar zijn interview. De tekst gaat verder onder de video:

Na vier wedstrijden is Barendrecht met één punt de hekkensluiter. SteDoCo staat achtste met vijf punten.

Hoofdklasse A

Twee oud-spelers van Excelsior stonden zaterdag tegenover elkaar in de hoofdklasse A. Leen van Steensel (coach Jodan Boys) ontving in Gouda het VV Capelle van Sander Fischer. De bezoekers trokken uiteindelijk aan het langste eind. Capelle versloeg Jodan Boys met 2-1, waardoor het team van Fischer na drie duels met zeven punten nog altijd ongeslagen is.

Overige uitslagen:

FC Rijnvogels – Rijsoord 5-1

Achilles Veen – Spijkenisse 0-0

Poortugaal – Scherpenzeel 0-2

Zwaluwen – Smitshoek 2-0

SC Feyenoord – DHSC 0-0