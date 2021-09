Meijer herstelt zich bij FC Dordrecht na vroegtijdige Excelsior-exit: 'Ik knuffel vaak met hem'

Wat had Meijer zijn oude ploeg pijn kunnen doen. Een lobje voor een leeg doel, vanaf de rand van het strafschopgebied, maar de spits mikte te hoog en verdubbelde zo de Dordtse voorsprong niet. Extra pijnlijk was dat de 21-jarige spits uit Aalsmeer zijn voormalig ploeggenoten een minuut of zeventig later zingend en springend van het veld af gaan, na een 3-1 zege voor de Kralingers. "Maar extra balen door die kans doe ik niet. Het was leuk om die jongens weer te zien. Of het een speciaal gevoel geeft? Nee", zegt Meijer.

Maar toch, het moet hem iets doen. Moedeloos was hij nog vorig seizoen, als speler van Excelsior. Wekelijks zat hij op de bank, slechts sporadisch mocht hij invallen. Absoluut niet waar een jonge, ambitieuze spits als Meijer op zat te wachten. Daarom liet hij in in maart zijn contract ontbinden bij Excelsior. Geen vertrek door de Kralingse voordeur. "Hoe ik terugkijk op mijn Excelsior-periode? Waar doel je op? Je hoeft er niet omheen te draaien. Het afscheid is inderdaad niet helemaal lekker gegaan, maar voor de rest heb ik het leuk gehad."

Kijk hieronder naar het interview met FC Dordrecht-spits Stijn Meijer. De tekst gaat verder onder de video:

Wat Meijer in Kralingen miste, lijkt hij bij de Schapenkoppen te hebben gevonden: speeltijd. En waardering. Men is blij met de aanwezigheid van Meijer. Dat geldt helemaal voor FC Dordrecht-trainer Michele Santoni. "Ik ben zeer tevreden met wat hij bij ons laat zien. De tegenstanders zijn stuk voor stuk bang voor ons spitsenduo (Meijer en Nikolas Agrafiotis, red). Ze zijn snel, sterk en technisch vaardig", zegt Santoni.

On-Nederlands type

Hij en Meijer kennen elkaar nog van hun tijd bij Almere City, in de periode tussen juli 2018 en maart 2019. Onder de Italiaanse trainer kon Meijer wekelijks rekenen op een basisplaats.

"Meijer is een spits die je in Nederland verder niet kunt vinden. Hij leeft voor goals en is groot, sterk en snel. Daarnaast is hij een goed aanspeelpunt. Vaak komt zo'n type snelheid tekort, maar dat is bij Meijer niet zo. Ik ben echt heel blij met hem", benadrukt Santoni.

Knuffelen

En misschien is dat wel wat Meijer nodig heeft; een trainer die heilig in hem gelooft. Eén die soms een arm om hem heen slaat. Of nog een stap verder gaat. Santoni: "Ik knuffel vaak met hem, dat is het geheim. Nee, we kunnen hier uren over praten, maar ik heb gewoon een connectie met hem."

Kijk hieronder naar het interview met FC Dordrecht-trainer Michele Santoni over zijn spits Stijn Meijer. De tekst gaat verder onder de video:

Hij praat er luchtig over, maar de trainer weet Meijer te raken. "In Nederland heeft men een prototype van hoe een ideale voetballer moet zijn. Ik kan je bij deze vertellen dat de ideale voetballer niet bestaat. Iedereen heeft een andere benadering nodig. Bij sommige spelers moet je soms een oogje dichtknijpen."

Hoewel Meijer pas één doelpunt maakte en Dordrecht ook pas één keer won, is Santoni ervan overtuigd dat Meijer het gaat doen voor zijn elftal. "Daarom was ik er ook van overtuigd dat we hem moesten halen. Hij is essentieel voor ons."