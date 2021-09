Mieke uit Rotterdam is één van de organisatoren van het Woonprotest: ‘Ik weet heel goed hoe het voelt om geen thuis te hebben’

Het zijn drukke dagen voor de 25-jarige Mieke Megawati Vlasblom uit Rotterdam. Het Westerpark moet zondag volstromen met duizenden demonstranten en zij moet dat in goede banen leiden. De Rotterdamse strijdt tegen de crisis op de woningmarkt met absurd hoge huurprijzen en jongeren die noodgedwongen bij hun ouders wonen. "Het wordt echt tijd dat we huisvesting gaan zien als een recht."

Waarom zet jij je zo in voor het Woonprotest?

“Mijn droom is dat iedereen zich welkom voelt in de stad waar hij vandaan komt of de stad waar die wil wonen. Dat niemand zich weggejaagd voelt en dat er altijd plek is. Het is heel idealistisch en zoetsappig. Maar dat is uiteindelijk wél waarom ik het doe. Er zijn heel veel mensen die van het kastje naar de muur worden gestuurd. Die elke keer te horen krijgen dat ze niet welkom zijn. Dat ze niet waardevol genoeg zijn voor de plek waar ze wonen. Ze worden niet meer als mens behandeld. Dat breekt mijn hart. Zoals bij de sloop van de sociale huurwoningen in de Tweebosbuurt. Je zag bij de bewoners hoe een stuk van hun hart er werd uitgesneden. Geen politicus keek ernaar om. Het wordt echt tijd dat we huisvesting gaan zien als een recht. Een basisbehoefte."

Wat heb jij meegemaakt in jouw ‘wooncarrière’?

"Ik heb een vrij turbulente wooncarrière gehad in Rotterdam. Het begon allemaal toen mijn gedeelte van Crooswijk werd gesloopt. Daarna ben ik op de vrije markt gaan huren. Ik werd uitgeknepen door mijn huurbaas en ben daarna in een rechtszaak terechtgekomen met de verhuurder. Ik ben bij de vader van mijn beste vriend ingetrokken en leefde vanuit een koffer bij vrienden. Even op een huis passen voor twee maanden. Ik weet heel goed hoe het voelt om geen thuis te hebben. Sinds 2017 heb ik een huurwoning in Hillegersberg (voor 1530 euro).

Hebben jullie een oplossing voor de problemen op de woningmarkt?

"Er zijn dingen die je meteen kan doen. De verhuurdersheffing afschaffen die wooncorporaties moeten betalen, de hypotheekrente afschaffen, de sociale woningbouw reguleren. De zelfbewoningsplicht als noodrem. Stoppen met sociale woningbouw slopen. Als je buurten leefbaar wil maken, maak ze dan leefbaar voor de mensen die er wonen. En niet voor mensen die een hogere prijs kunnen betalen. Bouwen maar dan ook kijken voor wie je bouwt. Zorgen dat nieuwbouwwijken niet worden opgekocht door beleggers. Het begint en eindigt niet met bouwen."

Je woont zelf in Rotterdam. Wat moet er daar veranderen als het aan jou ligt?

"38 procent van de koopwoningen in Rotterdam wordt gekocht door beleggers (cijfers kadaster over 2020). Veel van mijn vrienden zijn verkast naar het Westland omdat ze Rotterdam gewoon niet meer kunnen betalen. Ik vrees dat de woningmarkt in Rotterdam erger wordt dan in Amsterdam. Dat we de hoofdstad binnen een paar jaar voorbijgaan als het gaat om prijzen en bewoonbaarheid. Ook omdat Rotterdam een minder sociaal woonbeleid heeft. Ik hoop dat dit thema hoog op de agenda komt staan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is hét moment waarop wij als Rotterdammers echt verandering kunnen doorvoeren. "

Wat moet je nog van je hart?

“Als je je afvraagt of je hard genoeg werkt, misschien niet succesvol genoeg bent of waarom het je niet lukt om een woning te krijgen. Realiseer je dan dat het geen individueel probleem is. Het is een collectief probleem dat collectief opgelost moet worden.

Komende zondag staat het Woonprotest gepland in Amsterdam, waar actie gevoerd wordt tegen de huidige woningmarkt. Ze willen actie vanuit de politiek. Er worden tienduizend demonstranten verwacht. Er wordt op 17 oktober in Rotterdam geprotesteerd tegen het tekort aan woningen, de stijgende huurprijzen en het opdrijven van de prijzen van koopwoningen door investeerders.