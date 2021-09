Bredere linkerrijstroken op Haringvlietbrug vanaf 4 oktober

De linkerrijstrook op de Haringvlietbrug wordt in beide richtingen verbreed: van 1,95 naar 2,35 meter. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten nadat was gebleken dat weggebruikers moeite hadden met de smalle linkerrijstrook. De breedte van de rechterrijstroken verandert niet.

Sinds 23 augustus geldt op de Haringvlietbrug een verlaagde maximumsnelheid van 50 kilometer per uur (km/u). Deze snelheid is ingesteld omdat de klemmen lostrillen door al het verkeer dat over de brug rijdt. Daarnaast zijn de rijstroken versmald met als achterliggende gedachte dat automobilisten dan sneller afremmen van 100 km/u naar 50 km/u.

Maar, volgens Rijkswaterstaat is het nu mogelijk om de linkerrijstroken te verbreden. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de mobiele controles van de politie zijn vervangen door handhavingscamera's, waardoor er meer ruimte ontstaat op de brug.

Door met een lagere snelheid over de brug te rijden, wordt die minder belast en is het mogelijk dat de brug wordt gebruikt tot aan de geplande werkzaamheden in 2023. En om de veiligheid tot die tijd te waarborgen, wordt de brug de komende tijd 'intensief gemonitord'.

Om de linkerrijstrook te verbreden, is de brug is in het weekend van 1 tot 4 oktober 's nachts in een richting afgesloten.