Aquarium vol piranha's gevonden in leegstaand huis in Stellendam

Ria van de dierenambulance werd dinsdag gebeld met de vraag of ze langs een huis in Stellendam kon rijden, om daar een aquarium met piranha's op te halen. "Zulke vragen krijgen wij niet vaak. Maar goed, met een collega ben ik ernaartoe gegaan." Voor het huis stonden er twee boa's. Het ging om een leegstaand huis, op het aquarium na.

Ria en haar collega betraden het huis met een emmer, schepmes en netten, om de vissen te vangen. "Het emmertje kwam goed van pas. Daarmee hebben we het water uit het aquarium geschept en in een bak gedaan. Zo konden we makkelijker de piranha's vangen." Of dat niet gevaarlijk was? "Nee, want het aquarium was zo groot, dat de vissen ons niet konden pakken. Daarnaast schoten ze uit angst steeds weg."

Piranha's vangen

Na emmers vol water uit het aquarium te hebben geschept, probeerden ze de piranha's één voor één te pakken te krijgen. Maar zo makkelijk was dat nog niet. "We hadden de eerste twee snel te pakken, maar de anderen waren lastiger. We hebben toen langzaam de stenen en het hout uit het aquarium gehaald, zodat ze zich niet langer konden verstoppen. Uiteindelijk is het gelukt om alle vijf de piranha's mee te nemen."

Als eerste werd met een emmertje water uit het aquarium geschept, waarna Ria en haar collega probeerden de piranha's te vangen | Foto: Dierenambulance Zuid-Holland-Zuid

Het was even spannend, maar uiteindelijk is Ria blij dat ze de vissen heeft kunnen redden. Het scheelde namelijk niet veel. "Ze hadden al een paar dagen geen eten gehad en het water was koud, terwijl dat normaal warmer moet zijn."