NK Beat Box voor het eerst in Rotterdam en stadsgenoot uitgeroepen tot winnaar

Bezweet en met een licht vermoeide blik weet de Rotterdamse beatboxer Timothy van Dijk een glimlach op zijn gezicht te toveren. "Ja het is veel energiedrankjes drinken vandaag. We zijn al vanaf tien uur bezig met battles." In twee rondes van één minuut dertig moeten de beatboxers het tegen elkaar opnemen waarna de jury bestaande uit vier mensen een oordeel velt. In totaal deden 35 mensen mee aan het NK.

"Je oefent hier maanden voor. Meestal begint dat 's ochtends al onder de douche en dan ga ik daar 's avonds mee verder", vertelt Timothy die in de scene bekendstaat als 'Timmy'. Hoewel de beatboxer het kampioenschap uiterst serieus neemt, geniet hij ook behoorlijk van deze dag. "We kennen elkaar allemaal. Het is één grote familie."

'Rotterdam is het mooiste wat er is'

Dat het NK nu voor het eerst in Rotterdam wordt georganiseerd, zegt wel iets over de grootte van de scene in de stad. "Het is klein en het is vaak alleen voor beatboxers zelf, maar het is groeiende", zegt Alexander Kahlman. Kahlman, beatboxer en voorzitter van de stichting Boom Snap Clap, zorgde ervoor dat het NK in Worm werd georganiseerd. "Rotterdam is het mooiste wat er is. Ik geniet er echt van dat het nu hier kan plaatsvinden. Iedereen is enthousiast."

Aan het einde van de avond maakte de jury bekend dat als kers op de taart Timothy van Dijk de wedstrijd heeft gewonnen. Hij mag nu op internationaal niveau zijn kunsten wereldkundig maken.