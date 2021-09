Schiedammer vast voor chanteren predikant met naaktfoto's

Beide mannen leerden elkaar kennen via de datingsite voor homoseksuelen Bullchat. De verdachte zou zich daar hebben gemeld onder valse namen, meestal een Turkse afkomst suggererend. Nadat de predikant hem foto’s had gestuurd waarop hij deels ontkleed was, dreigde de Schiedammer deze te laten zien aan zijn vrouw, zijn familie of aan de media.

Bij de dreigementen zei hij ook expliciet dat hij zijn ‘kerkelijke contacten’ zou inlichten. Het slachtoffer is voorganger in de regio Rijnmond maar heeft nog geen vaste standplaats.

Bij de dreigementen suggereerde de dader dat hij criminele vrienden had. “Ik kom uit een heel ander milieu en ben op straat opgegroeid. Die matties van mij zijn doorgewinterd. Die gaan niet eerder weg voordat je hebt betaald.”

Aangifte tegen predikant

De zaak kwam op een heel bijzondere manier aan het rollen. Het was juist de Schiedammer die vorig jaar aangifte deed tegen de predikant van een zedendelict. Daarop besloot deze op zijn beurt aangifte te doen van bedreiging. Advocaat Paul Hogerbrugge: “Ik stond mijn cliënt bij als slachtoffer in de zedenzaak tot ik door hem werd gebeld: hij was zelf gearresteerd voor afpersing en witwassen. De zedenzaak staat overigens nog altijd open.”

De verdachte zit inmiddels drie maanden vast. Vrijdag verscheen hij voor een korte zitting in Dordrecht tegenover de rechter. Huilend vroeg hij de rechter om voorlopig naar huis te mogen gaan, maar die wees dat af. Het bewijs tegen de man bestaat onder meer uit bankafschriften en verklaringen van zijn zus en van het slachtoffer. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.