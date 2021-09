Julian is na Excelsior-FC Dordrecht thuis dé Baas: zoon wint van zijn moeder in de derby

"Ze werkt daar inmiddels een paar jaar", zegt Baas. "Het zijn natuurlijk speciale wedstrijden. Nu helemaal, omdat ik met het eerste van Excelsior tegen het eerste van FC Dordrecht speel. Ik denk dat mijn moeder stiekem wel een beetje heeft gejuicht op de tribune." Baas geeft toe dat hij met zijn moeder over de derby heeft gesproken. "Ze zei dat ze tijdens deze wedstrijd voor mij zou zijn, maar voor de rest van dit seizoen is mijn moeder voor FC Dordrecht."

Kijk hieronder naar het interview met Excelsior-middenvelder Julian Baas na de wedstrijd tegen FC Dordrecht. De tekst gaat verder onder de video:

In de eerste helft kon moeder Baas voor haar werkgever juichen. FC Dordrecht nam na een klein halfuur de leiding tegen Excelsior. "We hadden verwacht dat ze iets anders zouden opbouwen, maar dat deed FC Dordrecht met vier verdedigers achterin. Daarop moesten we anticiperen, maar dat lukte niet", zegt zoon Baas. Pas na de rust kon Excelsior wel een vuist maken tegen de Schapenkoppen."

Na de overwinning op FC Dordrecht is Excelsior de verrassende koploper in de eerste divisie. "Op de eerste oefenwedstrijd na, hebben we een goede voorbereiding gedraaid. Verder had ik ook niet verwacht dat we het zó goed zouden doen. Bovendien zijn de uitslagen in de competitie voor ons gunstig. Nu mogen we iets meer gaan focussen op de eerste periodetitel", reageert Baas.

Transfer naar Friesland? 'Fake news'

Op de laatste dag van de transfermarkt verscheen op het internet het bericht dat eredivisionist sc Heerenveen interesse zou hebben in Baas. De middenvelder van Excelsior ontkent dat stellig. "Daar weet ik zelf helemaal niks van. Ik zat thuis lekker op de bank, toen ik om 22:30 uur een berichtje op mijn telefoon kreeg. Of ik naar Heerenveen zou gaan."

Baas zegt dat een vertrek naar Friesland niet aan de orde is geweest, hoewel de link met Ferry de Haan snel is gelegd. Hij is na zijn vertrek bij Excelsior namelijk de technisch manager van sc Heerenveen geworden. "Ik denk dat het fake news is, maar het kan natuurlijk nog altijd gebeuren. Ik hoop dat het in de toekomst nog mag komen, maar ik heb met De Haan geen contact gehad."