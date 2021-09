Het weer van vandaag: grijs en druilerig

Op zaterdag is het bewolkt en druilerig met kans lichte regen of motregen. De temperatuur komt uit op 21 graden met een een matige zuidwestenwind.

In de avond en nacht blijft het bewolkt, maar is het op de meeste plaatsen droog. Met een minimumtemperatuur van 14 of 15 graden blijft het opvallend zacht.

Op zondag is er naast de bewolking ook af en toe zon te zien. De westenwind waait matig en de temperatuur komt uit op 20 graden.

In het begin van de week is er af en toe zon en op maandag blijft het droog. Op dinsdag vallen vanuit het zuidwesten verspreid enkele regen- of onweersbuien. Daarna valt er slechts een enkele bui. In de middag wordt het ongeveer 20 graden.