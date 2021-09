Feyenoord Onder 21 onderuit tegen leeftijdsgenoten van ADO Den Haag; Lutsharel Geertruida doet een helft mee

Normaal gesproken is Geertruida basisspeler in het eerste van Feyenoord, maar hij raakte aan het einde van het vorige seizoen geblesseerd. Geertruida startte in het hart van de defensie, in plaats van de rechtsbackpositie waar hij vooral speelt. Uiteindelijk zou Geertruida zaterdag slechts 45 minuten in actie komen.

In de eerste helft kreeg ADO Den Haag een aantal goede kansen. De grootste was voor Julian Markvoort Beke. De 20-jarige buitenspeler mocht alleen op Feyenoord-doelman Tein Troost af, maar een goede tackle van Mimeirhel Benita verhinderde net op tijd een Haags doelpunt. Verder was er bij de bezoekers vooral dreiging van Aimane El Karicha.

Toch kwam Feyenoord nog op voorsprong. De Rotterdammers verstoorden in de 32e minuut de opbouw van de Hagenezen, waarna de druk zettende Noah Naujoks de bal aflegde aan Mikael Törset Johnsen. De Noor rondde koelbloedig af (1-0). Enkele minuten later was het bijna weer raak voor Feyenoord. Dit keer trapte Aliou Baldé op aangeven van Johnsen de bal net naast.

Kijk hieronder naar het doelpunt van Mikael Törset Johnsen. De tekst gaat verder onder de video:

ADO Den Haag zeer efficiënt

Feyenoord Onder 21 verdubbelde vlak na de rust bijna de score. Johnsen kreeg van ADO Den Haag veel ruimte om door te lopen. De Noor haalde uit, maar zijn schot belandde op de paal. Invaller Giuliany Ben-David dos Santos trapte enkele seconden later in het zijnet. Maar wat Feyenoord niet deed, deed ADO Den Haag wel. Fabian Shahaj strafte een verkeerde inschatting van centrale verdediger Sondre Skogen af (1-1).

Na dit gelijkmakende doelpunt gebeurde er een tijdje niets. Pas in de 72e minuut kwam er weer leven in de brouwerij. Het was namelijk weer ADO-spits Shahaj die scoorde (1-2). Hij gleed een voorzet van de linkerkant in het doel van Feyenoord. Deze goal bleek uiteindelijk de winnende, waarna de tweede competitienederlaag voor het team van Sipke Hulshoff een feit was.

Feyenoord Onder 21 - ADO Den Haag Onder 21 1-2 (1-0)

32' 1-0 Mikael Törset Johnsen

54' 1-1 Fabian Shahaj

72' 1-2 Fabian Shahaj

Opstelling Feyenoord Onder 21: Troost; Benita, Geertruida (45' Skogen), Valk (71' Gunduz), Van der Zeeuw (65' Kleijn); Naujoks, Hartjes, Johnsen; Zahui (58' Zitman), Belarbi, Baldé (45' Ben-David)